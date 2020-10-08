Что нельзя делать за границей, чтобы не опозориться

В каждом государстве есть свои негласные правила, которые иностранцам порой крайне сложно понять. Из-за их незнания туристы попадают в неловкие и даже постыдные ситуации. "Рамблер" выяснил, что нельзя делать за границей, чтобы не оконфузиться.

Не ждите официантов

Если вы оказались в английском пабе, не ждите, когда вас обслужат. Вы должны самостоятельно обратиться к персоналу и сделать заказ.

Не надевайте каблуки

Как бы вам не хотелось блеснуть длинными ногами на отдыхе, оставьте обувь на каблуках дома. На территории некоторых древнейших памятников Греции каблуки строго запрещены из-за ущерба, который могут нанести туристы.

Снимайте обувь

Оказавшись в гостях у турка, всегда снимайте обувь, если только хозяин дома не разрешил вам остаться в ней. И никогда не отказывайтесь от чая, это признак неуважения.

Не просите соль

Если вы ужинаете в ресторане Португалии, не просите подать вам соль, перец или кетчуп. Такой поступок повара воспринимают как признание в том, что вам не понравилась еда.