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Попавшая в Египет россиянка рассказала о главных тратах для въезда в страну 

Lenta.ru 6 часов назад
Названы главные траты для въезда в Египет
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, попавшая на курорт Египта во время пандемии коронавируса, рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться при пересечении границы. Своим опытом она поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».
По словам женщины, проживающей в Турции, она отправилась в Хургаду с супругом и ребенком. Чтобы посетить популярный туристический город, им пришлось делать пересадку в Каире и пройти обязательные для всех иностранцев процедуры, связанные с ограничениями по коронавирусу.
Сперва туристка потратила 3,9 тысячи рублей на страховку, а затем столкнулась с проблемами при сдаче теста на коронавирус. Она утверждает, что когда приехала в клинику, где, как предполагалось, проводят тестирование, то получила пояснения от сотрудницы, что их тест неточен и является лишь способом заработка денег, поэтому не может быть использован в качестве справки для поездки.

«А реальный тест можно сделать только в главной городской больнице (куда, к слову, свозят всех зараженных, и ехать туда нет никого желания) или в аэропорту»,

— рассказала россиянка, добавив, что в итоге они выбрали последний вариант и тест обошелся им в 7,5 тысяч рублей.
Таким образом, заключила путешественница, расходы на пересечение границы с Египтом составили 18 тысяч рублей, включая стоимость визы (25 долларов с человека).
В сентябре авиакомпания Turkish Airlines объявила о запуске рейсов из России в Хургаду с пересадкой в турецком Стамбуле. Таким образом у россиян появилась еще одна возможность добраться до популярного курорта.
Ранее Россия возобновила авиасообщение с египетским Каиром, однако рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, приостановленные после теракта на самолете «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в ноябре 2015 года, так и не были запущены.
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Заграница , Turkish Airlines , Когалымавиа
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