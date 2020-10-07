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Раскрыта схема обмана отдыхающих на пляже в Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта схема обмана отдыхающих на пляже в Турции
Фото: Lenta.ru
Россиянка, побывавшая на курорте в Турции, раскрыла необычную схему обмана отдыхающих на пляже. Об этом путешественница рассказала в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Так, по ее словам, туристы, находившиеся на соседних лежаках, попросили присмотреть за их вещами, пока они якобы пойдут купаться в море. В результате отдыхающие вернулись обратно лишь спустя несколько часов — за это время они также успели сходить на обед и поспать.

«Все это время моя мама боялась отойти с пляжа — нас же попросили, поручили чужие вещи, кто знает, что там внутри сумок? Может, что-то ценное»,

— пояснила пользовательница, добавив, что при этом по возвращении отдыхающие заявили, что в сумке был только солнцезащитный крем и парео.
Кроме того, автор блога рассказала, что стала очевидицей другой похожей ситуации, когда у путешественников, отдыхавших у моря, в их отсутствие украли полотенца, в результате чего они «набросились» с соответствующими претензиями на соседей.

«Знаю давний способ развода на пляже — посторонние могут оставить также на ваше попечение вещи, а потом, вернувшись, сказать, что пропали деньги»,

— заключила россиянка, посоветовав подписчикам не брать ответственность за чужие вещи.
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