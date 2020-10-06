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«Чувствовала себя неловко, как попрошайка»: россиянка об отдыхе в Турции 

Lenta.ru 5 часов назад
«Чувствовала себя неловко, как попрошайка»
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, отдохнувшая в Турции во время пандемии коронавируса, сравнила ужин в местном ресторане с попрошайничеством из-за новых правил. Об этом путешественница рассказала в собственном блоге на платформе «Яндекс Дзен».
По ее словам, несмотря на то, что процесс приема пищи по обновленной ввиду вспышки COVID-19 системе «шведский стол» стал гигиеничнее, в нем появился существенный недостаток.

«Лично мне было неприятно попрошайничать, протягивая кому-то тарелку»,

— заявила туристка.
Она заметила, что сотрудники ресторанов зачастую неверно отмеривают порции блюд и либо накладывают слишком много еды, либо наоборот, настолько мало, что гостям приходится просить добавки.

«Прошу положить еще — странно смотрят из-подо лба. Нет, положат, конечно, но я чувствовала себя неловко, как попрошайка. Еще раз подходить за добавкой уже было стыдно»,

— пояснила автор блога, подчеркнув, что многие туристы так же стесняются просить о большей порции.
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