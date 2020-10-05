«Водители маршруток даже выучили фразу на русском»

Летом-2020 из-за эпидемии COVID россиянам пришлось сдвинуть даты своих отпусков или вовсе от них отказаться. 1 августа, когда Россия открыла авиасообщение с несколькими странами, в том числе, с Турцией, изголодавшиеся по отдыху люди устремились к морю. И тут же столкнулись с волной критики, исходящей от соотечественников-домоседов.

В соцсетях путешественников стали обвинять в привозе инфекции из-за рубежа, эгоизме и безответственности. Якобы куда безопаснее сидеть дома или на крайний случай поехать на родной российский юг. Кибертравля отпускников продолжается и сейчас — на фоне объявленных мэром Москвы двухнедельных каникул жители столицы скупили туры в Турцию. И травля вышла на новый виток.

Корреспондент Anews решил разобраться на личном опыте, каково это — проводить отпуск в Турции в условиях ковид-напряженной обстановки, как соблюдаются меры безопасности в отелях и в аэропортах, и насколько серьезно сами россияне относятся к своей безопасности на отдыхе.

Покупка тура и отчет перед Роспотребнадзором задним числом

Перед покупкой путевки в турагентстве меня сразу предупреждают: придется отчитываться о поездке перед Роспотребнадзором. Смысл в том, что каждый вылетающий за границу россиянин должен по возвращении пройти процедуру регистрации для пребывающих в РФ. Она подразумевает заполнение анкеты в личном кабинете на Госуслугах.

В анкете нужно указать дату прилета в Россию, страну вылета, номер рейса, а также симптомы (кашель, температура и другие), если они есть. И вроде бы логично — возвращаешься, отчитывайся, нет ли у тебя соплей.

Anews

Закавыка в том, что заполнить эту анкету (об этом также предупреждают в турагентстве) можно еще ДО вылета за рубеж. То есть сведения о наличии или отсутствии симптомов путешественник вносит в анкету ДО вылета. Схема такая: заполняешь анкету, она сохраняется в личном кабинете на Госуслугах, отчет завершен, можно лететь.

По задумке Роспотребнадзора, QR-код, который прикрепляется к каждой такой анкете, нужно сохранить и предъявить на экране смартфона сотруднику Роспотребнадзора в санитарно-карантинном пункте аэропорта прибытия в России. На деле никто QR-код у туристов не проверяет. Оно и понятно — смысла нет, ведь анкету можно заполнить и отправить в ведомство еще до вылета. А раз это чистая формальность, к чему проверки? Но кое-что у туристов по возвращении все же проверяют. Об этом — чуть ниже.

Москва — Даламан. Война с масками, стюардессами и правилами

На утренний рейс в Даламан во Внуково собралась разношерстная толпа: семьи с маленькими детьми, одиночки, большие компании. Несмотря на требование носить в аэропорту в маски, путешественники в большинстве своем предпочитали ждать вылета с голыми лицами. Робкие просьбы девушки за стойкой регистрации игнорировались.

На входе в самолет каждому пассажиру выдают антибактериальные салфетки для рук в индивидуальной упаковке и новую маску. Усевшись в кресло, я принялась было распаковывать салфетку, как вдруг рядом плюхнулся мужчина со страшным перегаром и маской, болтающейся на ухе. Расплывшись в улыбке, путешественник в подпитии поинтересовался, какое это место. Убедившись, что место не его, попытался продолжить беседу, но заметив, что я отодвигаюсь подальше и плотнее прижимаю маску к лицу, ретировался, буркнув напоследок «вы что, верите в этот ковид?».

После того, как пассажиры расселись, кабинный экипаж попросил не снимать маски до конца полета. Сказать, что люди просто проигнорировали требование, было бы неправильно. Попросили надеть — надели.

Anews

Справедливости ради — в почти полном самолете нашлись и те, кто маску не снимал весь полет, даже когда разносили напитки. Некоторые просто отказывались от бесплатного томатного сока, видимо, понимая, что смысл в ношении СИЗа пропадает, если то и дело его снимать.

Впрочем, подавляющему большинству пассажиров маски мешали — их то и дело снимали, спускали на подбородок, натягивали на глаза. Бортпроводникам приходилось весь полет патрулировать салон и просить «протестующих» следовать правилам. Ситуация складывалась напряженная. Некоторые пассажиры срывались и принимались брызгать слюной в прямом смысле этого слова. Правда, быстро успокаивались, вспоминая, видимо, о санкциях, которые могут быть применены к дебоширам-антимасочникам.

Даламан. Анкета о самочувствии и длинная очередь

После приземления в Даламане туристы отправляются в чудовищно длинную очередь на анкетирование и паспортный контроль. Еще в самолете каждому нужно было заполнить бумажную анкету: указать имя и фамилию, название отеля, рассказать о своем самочувствии.

Очередь двигается медленно — чтобы добраться до урны, куда опускаются анкеты, пришлось отстоять более 40 минут. Ящики с анкетами то и дело опорожняются: сотрудник аэропорта подходит к урне каждые 10-15 минут, сваливает анкеты в тележку и увозит в неизвестном направлении.

Сотрудники аэропорта все без исключения носят маски. В перчатках встречаются единицы. Если подойти с вопросом к сотруднику воздушной гавани, он тут же словно инстинктивно делает шаг назад — выслушивает туриста, сохраняя дистанцию.

Отель: температура, антисептики и никакого шведского стола

Заселение в отель проходит по традиционной схеме. Паспорт на ресепшн, ваучер на проживание. Единственное отличие — всем измеряют температуру. На территории отеля повсюду стоят емкости с антисептиками и висят предупреждения о необходимости носить маски. Сотрудники отеля правилам следуют.

Еще одно изменение, введенное из-за ковида — модифицированный шведский стол. Еда так же расставлена вдоль длинного стола, однако находится она за стеклом, и туристы не могут сами наполнять тарелки. За отдыхающих это делает работник кухни — в маске и перчатках. Столы расставлены с соблюдением дистанции в 1,5-2 метра на веранде у бассейна.

Маски на улице, в транспорте и дистанция на пляже

Изменения коснулись и пляжей. Лежаки и зонтики на побережье в городе Фетхие стоят максимально далеко друг от друга. Сотрудники, собирающие плату за зонтики, курсируют по пляжу в масках. Днем некоторые туристы сдвигают лежаки и даже пытаются переставить зонтики ближе друг к другу, но всякий раз сталкиваются с неодобрительными взглядами пляжного работника, грозно цокающего языком.

Anews

Вообще говоря, среди местных жителей процент носящих маски достаточно высок. Возможно, это связано с высоким уровнем сознательности. А может быть — из-за боязни быть оштрафованным, ведь еще в начале сентября во всех провинциях Турции ввели обязательный масочный режим.

Жители города Фетхие и курортной деревни Олюдениз носят маски даже на улице, не говоря о магазинах и транспорте. Улицы пестрят социальной рекламой, призывающей не игнорировать средства индивидуальной защиты. В общественном транспорте установлены емкости с антисептиками, а оплата наличными запрещена — только по карте.

Anews

Уже в конце первого дня в Фетхие стало понятно — если по улице идет толпа без масок, это точно туристы. Если в автобус заходит человек без маски — это сто процентов отдыхающий. Зачастую такими отдыхающими оказывались отпускники из России.

Наши люди в Турции отчего-то с особым рвением отстаивают свое «право» не носить средства индивидуальной защиты, нарушая правила. Для борьбы с нарушителями водители маршруток в Фетхие даже выучили фразу на русском: «маска пожалуйста!». И если в кафе и магазинах россияне это требование гордо игнорируют, в автобусах приходится слушаться: надевать маску по крайне мере на рот. Иначе водитель попросит покинуть салон, а ехать, как ни крути, нужно.

Anews

Столики в кафе и ресторанах выглядят непривычно — в центре обязательно красуется емкость с антисептиком. Спиртовые растворы стоят в резервуарах и на входе в каждую кафешку. Та же картина в магазинах. Торговцы в мелких лавках, например, с бижутерией проявляют двойное рвение — сами предлагают вновь прибывшему посетителю попшикать на руки антисептиком. В случая отказа не настаивают, но и трогать товар не разрешают. Не обработал руки — выбирай взглядом.

Тесты в аэропорту и угроза штрафа

Если в доковидные времена путешествие заканчивалось вместе с возвращением на родину, то теперь удовольствие растягивается минимум на пару дней. А все потому, что по прилету в Россию каждый турист, слетавший за рубеж, обязан за свой счет сдать ПЦР-тест на коронавирус. И не просто сдать, а сделать это в течение 72 часов, отправив результат в Роспотребнадзор через портал Госуслуги. Не сдал тест или не уложился в трое суток — получи штраф (от 15 до 40 тысяч рублей). До получения результата теста нужно соблюдать самоизоляцию.

У этой схемы, которая вроде бы призвана препятствовать распространению вируса, есть очевидный минус. Заразиться путешественник может где угодно: не только на отдыхе, но и на трапе, выходя из самолета во Внуково. Учитывая, что инкубационный период, когда еще нет симптомов, длится от двух до 14 дней, и человек становится заразным за два-три дня до появления симптомов, в тесте смысла практически нет. Исключения составляют разве что случаи, когда человек заразился в самом начале своего, например, 10-дневного путешествия.

Тем не менее, тест сдавать нужно. Боясь опоздать, многие путешественники делают это в аэропорту. Тестирует прилетающих столичная лаборатория «Архимед». Стоимость теста — 2750 рублей. Результат выдают за час. Только вот чтобы сдать тест, людям приходится отстаивать огромные очереди. Судя по отзывам в соцсетях, время ожидания растягивается на несколько часов.

Сдавать тест в аэропорту я не стала. И вот, почему.

Что не так с тестами в аэропорту?

Некоторые туристы ошибочно полагают, что лучше отмучаться несколько часов в аэропорту, зато гарантированно получить результат в этот же день и не нарваться на штраф. Однако суть в том, что в постановлении главного санитарного врача № 27 от 18.09.2020 четко прописано, какой именно тест нужно сдать: ПЦР-тест. Вот выдержка из постановления: «до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)». Иными словами, никакой другой тест в ведомство предоставить нельзя. При этом лаборатория «Архимед», тестирующая людей в аэропортах, проводит экспресс-тестирование EMG. А это не одно и то же.

«Разница очевидна: тест EMG использует не полимеразную цепную реакцию (ПЦР) для умножения генетического материала вируса, а реакцию изотермической амплификации. Эта информация есть практически во всех источниках, которые пишут об этом тесте. — объясняет врач-терапевт Александр Мельников . — Изотермическая амплификация рассматривается как упрощённый и удешевлённый вариант теста на РНК вируса. Информация о чувствительности таких тестов (естественно, это не единственная подобная тест система в мире) оценивается как более низкая, чем у ПЦР-систем. Конкретно по системе EMG идет массивная реклама, которой не всегда можно доверять. Системы изотермической амплификации пока находятся в стадии развития и изучения и не вошли в стандарты диагностики. В США аналогичная диагностическая система компании Abbott пока не получила одобрения FDA».

Вывод очевиден: чтобы застраховать себя от возможного штрафа, лучше выполнить требование, прописанное в постановлении. То есть — сдать тест именно методом ПЦР. Сделать это можно в любой лаборатории Москвы, не отстаивая многочасовую очередь. Большинство лабораторий предоставляют результат в течение 1-2 дней. Стоимость точно такая же, как и в аэропорту, а в некоторых лабораториях ниже.

Отдых в Турции: резюме

Тест на COVID-19 я сдала на утро после возвращения в Москву. Результат пришел на почту на следующий день — отрицательный. Значит ли это, что мне повезло — возможно. Значит ли это, что вероятность подхватить ковид в Турции ничуть не выше (а то и ниже), чем в вагоне метро или на пляже в Алупке — скорее всего. Кстати, туристы, отдыхающие на пляжах российского юга, по возвращении домой на ковид не проверяются. Справедливо ли это? Логично ли?

Очевидным по результатам поездки остается одно: обвинения туристов в «привозе инфекции» из Турции — огульны. Если кого и стоит упрекать за распространение инфекции — так это тех, кто нарочито игнорирует меры предосторожностей, кашляет и чихает не прикрывая рот и не соблюдает социальную дистанцию.