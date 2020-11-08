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Где можно увидеть подводный водопад 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Где можно увидеть подводный водопад
Фото: depositphotos.com
Оказывается, что водопады обрушиваются не только на суше, но и в глубинах Мирового океана. «Рамблер» расскажет куда поехать, чтобы увидеть подводный водопад.
Один из самых известных подводных водопадов находится всего в нескольких сотнях метров от юго-западного побережья острова Маврикий, напротив полуострова Ле-Морн-Брабан. Однако на самом деле подводный водопад в океане — это всего лишь оптическая иллюзия. Такой эффект в океанских глубинах создается за счет сильных подводных течений, которые на фоне ландшафта морского дна кажутся спадающими в океан бурлящими потоками. Если вы хотите увидеть уникальный подводный водопад Маврикия, то наилучший обзор на него открывается именно с высоты птичьего полета.
Известно еще об одном подводном водопаде, только уже без оптических иллюзий. Он находится на дне Датского пролива, который разделяет Гренландию и Исландию. И считается самым большим из ныне известных подводных водопадов. Его высота приблизительно составляет около четырех тысяч метров. Как утверждают эксперты, он перемешивает не менее 175 миллионов кубических футов воды, что в 350 раз превышает количество воды, который несет наземный водопад Гуайра на границе Бразилии и Парагвая.
Ученые считают, что причиной возникновения подводных водопадов становятся различия в температуре и солености разных участков океана, а также сложный рельеф морского дна.
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