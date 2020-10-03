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«Взял наличные и спрятал в рукав»: туристка рассказала про обман в такси Турции 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Взял наличные и спрятал в рукав»
Фото: depositphotos.com
Блогер из Санкт-Петербурга Мария Червоткина рассказала, как в Турции обманывают иностранцев в такси. "Рамблер" делится ее историей.
Девушка отдыхала в Стамбуле. По ее словам, в Турции ее все время пытались "обсчитать":

"Показываешь водителю точку на карте, спрашиваешь стоимость — и здесь начинается полет фантазии. Он долго молчит и оценивает твой внешний вид, переползая взглядом с твоего лица на часы на твоем запястье. И чем лучше ты выглядишь, тем выше будет прайс".

Как рассказала блогер, один и тот же маршрут у разных таксистов мог стоить как 150, так и 800 рублей:

"Просто потому, что водители самовольно оценивают свой труд. А еще потому, что ты русский".

С туристкой произошел неприятный инцидент по прилету в Турцию:

"Таксист взял наличными 250 лир, и пока считал, спрятал в рукав одну сотню. Сообщает, что «тут не хватает», нервно пересчитывает и смотрит на нас, как на идиотов".

Девушка порекомендовала просить водителей ехать по таксометру, а не по сдельной цене, чтобы избежать подобных ситуаций.
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