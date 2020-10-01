Что мы знаем об Арабских Эмиратах? Это монархическое государство, располагающееся в пустыне, которое населяют шейхи с огромным доходом. Современные высотки, идеальные дороги, шикарные автомобили — вот то, вы можете увидеть в Эмиратах. ОАЭ уже давно стали синонимом к слову богатство. Но как обстоит жизнь с самом роскошном месте земли на самом деле? Подробнее расскажет «Рамблер».

Девушка по имени Настя переехала в Арабские Эмираты по любви, причем любовь случилась с русским парнем из Омска, с которым девушка училась в школе. В то время он уже три года работал в Эмиратах и пригласил девушку к себе. Уже 11 лет пара проживает заграницей. Об этом сообщает издание «Новый Омск».

По словам девушки, жизнь в Арабских Эмиратах и правда напоминает сказку.

«На фоне старых арабских вилл можно увидеть огромные стеклянные высотки, сложные автомобильные развязки, скоростные трассы. Возвращаюсь Россию как в другой мир. К комфорту привыкаешь быстро — к бассейну и тренажерному залу в доме, к 8-ми полосным дорогам и скорости 120 км/ч».

Правда, есть и свои недостатки. К климату жаркой страны Настя привыкала в течение трех лет.

«Было трудно привыкнуть к климату. У нас с мужем даже родилась шутка: «В Дубае 2 сезона — лето и ад». Однажды было плюс 58 градусов, сандалии прилипали к плавящемуся асфальту, а в машине пластик становился мягким. И я не шучу».

Также девушка рассказала, что в прошлом работала в сфере туризма и надеялась найти схожую работу там, но не вышло.

«С туризмом в ОАЭ не сложилось, поэтому я «ушла» в фитнес индустрию, где и проработала 8 лет. Работу найти достаточно сложно, нужно постоянно выходить из зоны комфорта, по-другому здесь не выжить. Обязательно нужно знать английский, арабский приветствуется. Нужно быть готовым к тому, что придется меняться — говорить на другом языке, одеваться по-другому, есть чужую пищу, подстраиваться под другую культуру».

Сейчас у пары свой небольшой бизнес и двое детей, но растить их в Дубае было слишком затратно, поэтому пара переехала подальше от центра. Несмотря на то, что Арабские Эмираты не дают гражданство, возращаться в Россию семья не планирует.