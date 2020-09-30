Привычки русских туристов, шокирующие иностранцев

Зачастую русского туриста достаточно просто вычислить среди прочих отдыхающих. И действительно — у россиян есть несколько отличительных черт, которые легко выдают в них наших соотечественников. Эти особенности не всегда понятны иностранным туристам. В материале «Рамблера» — некоторые из них.

Хватать все и сразу

Россияне на любом застолье следуют принципу «Чтобы дважды не вставать». Поэтому на шведском столе накладывают себе в тарелку сразу все блюда, которые планируют съесть. Иностранцы же накладывают по чуть-чуть и потом заново идут к столу за добавкой, если первой порции оказалось недостаточно.

Поэтому в тарелке отдыхающего из России зачастую оказывается мясная нарезка, омлет, арбуз и пирожное.

Занимать место на весь день еще с утра

Занимать лежаки в удобном месте любят все, но особенно — наши соотечественники. Россияне готовы встать очень рано, чтобы пройтись до пляжа, кинуть на лежак одежду и со спокойной душой идти неспешно завтракать. Ведь теперь можно не думать о том, как расположиться на пляже! Иностранцы так делают реже, предпочитая не занимать лежаки, которые могут быть полезны другим людям, а ищут себе место по факту.

Сердобольничать

Как ни странно, наша привычка помогать, в том числе на отдыхе, вводит иностранцев в настоящий ступор. Наши мужчины, если видят девушку с кучей вещей или лежаком, который она пытается перетащить, чтобы поставить поудобнее, не раздумывая подойдут и предложат помощь. Если девушка окажется русской, она обрадуется и поблагодарит мужчину. Но если это окажется иностранка, она может счесть это за оскорбление и принижение ее способностей. Нам странно, им — дико. Так и живем!

Громко разговарить

Наши соотечественники почему-то очень любят громко разговаривать между собой, обсуждая зачастую совершенно не подходящие до общественных мест темы. Возможно, такие туристы думают, что их никто не понимает? С высокой вероятностью, это не так. В любом случае громкие звуки раздражают, даже если не знать значения слов. Лучше уважать других отдыхающих и помнить, что другие туристы тоже приехали отдыхать.

Внешний вид

Наши женщины очень переживают о том, как будут выглядеть на пляже. Поэтому к отпуску начинают готовиться за несколько недель. Кто-то приводит себя в форму с помощью диеты и спорта, другие начинают подбирать купальники, запасаясь на каждый день недели, третьи скупают водостойкую косметику мешками. Кто-то даже отправляется в солярий, чтобы не выглядеть бледной в первые дни путешествия. Такой ажиотаж вокруг пляжной поездки не понятен иностранным девушкам. Они приезжают отдыхать, поэтому на пляж приходят в расслабленном настроении и совершенно не думают о том, как выглядят.

Узнали себя в каком-то из пунктов? Чем бы вы дополнили этот список?