Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Привычки русских туристов, которые не понять иностранцам 

Стелла Шмель 5 часов назад
Привычки русских туристов, шокирующие иностранцев
Фото: depositphotos.com
Зачастую русского туриста достаточно просто вычислить среди прочих отдыхающих. И действительно — у россиян есть несколько отличительных черт, которые легко выдают в них наших соотечественников. Эти особенности не всегда понятны иностранным туристам. В материале «Рамблера» — некоторые из них.

Хватать все и сразу

Россияне на любом застолье следуют принципу «Чтобы дважды не вставать». Поэтому на шведском столе накладывают себе в тарелку сразу все блюда, которые планируют съесть. Иностранцы же накладывают по чуть-чуть и потом заново идут к столу за добавкой, если первой порции оказалось недостаточно.
Поэтому в тарелке отдыхающего из России зачастую оказывается мясная нарезка, омлет, арбуз и пирожное.

Занимать место на весь день еще с утра

Занимать лежаки в удобном месте любят все, но особенно — наши соотечественники. Россияне готовы встать очень рано, чтобы пройтись до пляжа, кинуть на лежак одежду и со спокойной душой идти неспешно завтракать. Ведь теперь можно не думать о том, как расположиться на пляже! Иностранцы так делают реже, предпочитая не занимать лежаки, которые могут быть полезны другим людям, а ищут себе место по факту.

Сердобольничать

Как ни странно, наша привычка помогать, в том числе на отдыхе, вводит иностранцев в настоящий ступор. Наши мужчины, если видят девушку с кучей вещей или лежаком, который она пытается перетащить, чтобы поставить поудобнее, не раздумывая подойдут и предложат помощь. Если девушка окажется русской, она обрадуется и поблагодарит мужчину. Но если это окажется иностранка, она может счесть это за оскорбление и принижение ее способностей. Нам странно, им — дико. Так и живем!

Громко разговарить

Наши соотечественники почему-то очень любят громко разговаривать между собой, обсуждая зачастую совершенно не подходящие до общественных мест темы. Возможно, такие туристы думают, что их никто не понимает? С высокой вероятностью, это не так. В любом случае громкие звуки раздражают, даже если не знать значения слов. Лучше уважать других отдыхающих и помнить, что другие туристы тоже приехали отдыхать.

Внешний вид

Наши женщины очень переживают о том, как будут выглядеть на пляже. Поэтому к отпуску начинают готовиться за несколько недель. Кто-то приводит себя в форму с помощью диеты и спорта, другие начинают подбирать купальники, запасаясь на каждый день недели, третьи скупают водостойкую косметику мешками. Кто-то даже отправляется в солярий, чтобы не выглядеть бледной в первые дни путешествия. Такой ажиотаж вокруг пляжной поездки не понятен иностранным девушкам. Они приезжают отдыхать, поэтому на пляж приходят в расслабленном настроении и совершенно не думают о том, как выглядят.
Узнали себя в каком-то из пунктов? Чем бы вы дополнили этот список?
Видео дня. Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
Комментарии 3
Заграница
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы блюда, которые лучше не есть в отелях Турции
Названы блюда, которые лучше не есть в отелях Турции
«Они ищут лохов, чтобы развести»
«Они ищут лохов, чтобы развести»
Назван способ взять больше еды на «шведском столе»
Назван способ взять больше еды на «шведском столе»
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Исторические места, которые скоро исчезнут
03:07
Исторические места, которые скоро исчезнут
Новости путешествий
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
00:27
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
Новости путешествий
Названы страны, где снова ограничили туристов
03:27
Названы страны, где снова ограничили туристов
Новости путешествий
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
05:02
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
Новости путешествий
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
00:29
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
Новости путешествий
Назван город, который построят за $500 000 000 000
11:31
Назван город, который построят за $500 000 000 000
Новости путешествий
Кто строил самые древние сооружения на Земле
15:52
Кто строил самые древние сооружения на Земле
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение