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Что происходит с коронавирусом в Турции 

Елизавета Назарова 1 час назад
В Турции из-за увеличения числа больных коронавирусом обсуждают новые ограничения. "Рамблер" рассказывает, что происходит в Турции на фоне новой волны заболевания.

Случаи коронавируса

После восстановления туристического сезона в Турции, случаи коронавируса начали расти. По последним данным в официальной статистике, количество новых случаев ежедневно держится на значениях от 1300 до 1700. Во время волны коронавируса весной заражения на пике составляли более 5 тысяч.
Пока что официальные лица не делали заявления о второй волне коронавируса в Турции.

Туристический сектор

Как сообщают туроператоры, после окончания летних каникул, число бронирований в Турцию уменьшилось. Это связано и с тем, что в России растет количество случаев коронавируса, из-за чего люди боятся планировать отпуск за границей.

Ограничения

В Турции действует маточный режим, а также власти ограничили количество людей в общественном транспорте. Власти попросили людей старше 65 лет не выходить на улицу в определенные часы, но туристов это не касается. Для тех, кто приезжает на отдых из России, правила въезда пока не изменились и составляют стандартную процедуру: заполнение анкеты, проверка симптомов и тест на коронавирус в отдельных случаях.
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Заграница , Видео
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