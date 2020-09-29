Что происходит с коронавирусом в Турции 

В Турции из-за увеличения числа больных коронавирусом обсуждают новые ограничения. "Рамблер" рассказывает, что происходит в Турции на фоне новой волны заболевания.

Случаи коронавируса

После восстановления туристического сезона в Турции, случаи коронавируса начали расти. По последним данным в официальной статистике, количество новых случаев ежедневно держится на значениях от 1300 до 1700. Во время волны коронавируса весной заражения на пике составляли более 5 тысяч.

Пока что официальные лица не делали заявления о второй волне коронавируса в Турции.

Туристический сектор

Как сообщают туроператоры, после окончания летних каникул, число бронирований в Турцию уменьшилось. Это связано и с тем, что в России растет количество случаев коронавируса, из-за чего люди боятся планировать отпуск за границей.

Ограничения

В Турции действует маточный режим, а также власти ограничили количество людей в общественном транспорте. Власти попросили людей старше 65 лет не выходить на улицу в определенные часы, но туристов это не касается. Для тех, кто приезжает на отдых из России, правила въезда пока не изменились и составляют стандартную процедуру: заполнение анкеты, проверка симптомов и тест на коронавирус в отдельных случаях.