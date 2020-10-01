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Что сейчас творится в Абхазии 

Диана Товсепова 45 минут назад
«Скоро закроют»: что сейчас творится в Абхазии
Фото: depositphotos.com
Одно из востребованных и "открытых" направлений для русских туристов — Абхазия. Границу с республикой открыли 1 августа и в страну сразу же хлынули толпы отдыхающих. "Рамблер" разбирался, что сейчас творится на черноморском курорте.
Ситуация в республике, как рассказывают местные жители, относительно спокойная, несмотря на то, что с открытием границы статистика заражений коронавирусом резко поползла вверх.

"Паники никакой нет. Редко кого можно встретить в масках, но скоро снова запрещают свадьбы и общественные мероприятия. Готовимся!", — рассказывают жители абхазской столицы.

При этом власти страны, действительно, вводят ограничения 5 октября. Именно поэтому сейчас свадьбы в стране проходят даже в будни — все стараются успеть до вступления в силу указа президента. Однако, столы на свадьбах часто пустуют, потому как люди в возрасте все же стараются избегать массовых мероприятий.
Интересно, что бархатный сезон в стране проходит как никогда гладко. Комфортная жаркая погода без дождей и теплое море сейчас особенно радуют российских туристов.

"Мы понимали, что скорее всего Абхазию скоро закроют, поэтому поскорее поспешили приехать. Тут незабитые пляжи, чистое море и нет столпотворений. Маски носим, когда идем на рынок или пользуемся маршрутками. Но конечно, подозреваем, что лучше здесь не болеть", — рассказывают туристы отдыхающие сейчас в Новом Афоне.

Ситуация с больными коронавирусом в стране обострилась относительно июня, когда здесь практически не было зараженных.

"В Республике Абхазия наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19, причиной которого явилась циркуляция (вируса — Прим.ред.) среди детского населения, которое с первого сентября 2020 года начало посещать организованные коллективы.

Педагогические коллективы не были подготовлены и проигнорировали требования, которые Государственная санитарная служба им предписала, рекомендовав исполнить их за летние месяцы. Первыми стали болеть педагоги. Поэтому правительство Республики Абхазия по рекомендациям Министерства здравоохранения и Республиканской СЭС приняло решение с сегодняшнего дня объявить во всех школах Абхазии карантин", — отметила главный санитарный врач страны Людмила Скорик.

Такая ситуация приводит многих к мысли, что в скором времени курорт снова "закроют", чтобы снизить нагрузку на местную систему здравоохранения и приостановить распространение COVID-19.
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Заграница , Минздрав РФ
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