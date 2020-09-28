Где находятся самые опасные пляжи мира 

С первого взгляда может показаться, что эти пляжи ничем не отличаются от других. Однако это далеко не так, поскольку некоторые участки побережья категорически нельзя использовать для купания. «Рамблер» расскажет о самых опасных пляжам мира.

Пляж Нью Смирна (Флорида)

Купание на пляже Нью Смирна во Флориде запрещено из-за тигровых акул и китов, которые слишком близко подплывают к побережью. Были случаи, когда люди пренебрегали правилами, и чаще всего такие истории заканчивались смертельным исходом.

Атолл Бикини (Микронезия)

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Какое-то время американцы использовали это место для взрыва атомных бомб в испытательных целях. А в конце 1960-х они снова сделали остров пригодным для жилья. Однако через несколько лет жителям пришлось покинуть атолл из-за повышенных показателей радиации. Исследователи утверждают, что должно пройти не менее 20 лет, прежде чем остров, который сейчас является часть всемирного наследия ЮНЕСКО , вновь будет заселен.

Альтер до Чао (Бразилия)

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Несмотря на то, что этот пляж выглядит как самое настоящее райское место, купания здесь следует избегать. Все дело в том, что в реке Тапажос в изобилии водятся пираньи.

Пляж Аджуй (Фуэртевентура)

Пляж с черным песком расположен на Канарском острове Фуэртевентура. Как бы красиво не выглядело это место, оно категорически не подходит для купания из-за быстрого течения. Многих пловцов унесло в море, и они утонули.