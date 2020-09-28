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Где находятся самые опасные пляжи мира 

Анастасия Иванова 4 часа назад
С первого взгляда может показаться, что эти пляжи ничем не отличаются от других. Однако это далеко не так, поскольку некоторые участки побережья категорически нельзя использовать для купания. «Рамблер» расскажет о самых опасных пляжам мира.

Пляж Нью Смирна (Флорида)

Купание на пляже Нью Смирна во Флориде запрещено из-за тигровых акул и китов, которые слишком близко подплывают к побережью. Были случаи, когда люди пренебрегали правилами, и чаще всего такие истории заканчивались смертельным исходом.

Атолл Бикини (Микронезия)

wikipedia.org
Какое-то время американцы использовали это место для взрыва атомных бомб в испытательных целях. А в конце 1960-х они снова сделали остров пригодным для жилья. Однако через несколько лет жителям пришлось покинуть атолл из-за повышенных показателей радиации. Исследователи утверждают, что должно пройти не менее 20 лет, прежде чем остров, который сейчас является часть всемирного наследия ЮНЕСКО, вновь будет заселен.

Альтер до Чао (Бразилия)

wikipedia.org
Несмотря на то, что этот пляж выглядит как самое настоящее райское место, купания здесь следует избегать. Все дело в том, что в реке Тапажос в изобилии водятся пираньи.

Пляж Аджуй (Фуэртевентура)

Пляж с черным песком расположен на Канарском острове Фуэртевентура. Как бы красиво не выглядело это место, оно категорически не подходит для купания из-за быстрого течения. Многих пловцов унесло в море, и они утонули.
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Заграница , Видео , ЮНЕСКО
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