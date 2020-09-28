Туристка описала Абхазию словами «разруха и грязь» 

Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Красивое здоровье» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила путешественница, «дискомфорт начался еще при пересечении границы», поскольку «все было очень долго», и людям приходилось сидеть в душных автобусах, водители которых отказывались включать кондиционеры.

«Туристам предлагали ходить в биотуалет, который был одним единственным на всю пограничную службу», — добавила она.

На самом отдыхе, рассказала туристка, ей больше всего не понравились «тупые шуточки абхазцев», которые постоянно слышались на улицах.

«Да и улочки все были в мусоре, который лежит там, наверное, больше года. И никому до него нет дела», — добавила она.

Также автор блога пожаловалась на достопримечательности, «превратившиеся в руины», — при этом, «стоимость посещения выросла в разы». Кроме того, девушку возмутило отсутствие местных фруктов.