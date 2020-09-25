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Почему в отелях нельзя купаться в бассейне ночью 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Почему в отелях нельзя купаться в бассейне ночью
Фото: depositphotos.com
Многие туристы, которые уезжали отдыхать за границу, наверняка замечали, что в бассейнах нельзя купаться после захода солнца. Около них либо есть специальна табличка, либо это запрещает охрана и персонал. "Рамблер" рассказывает, почему на бассейны накладывают такой запрет.

Нетрезвые туристы

Не секрет, что многие любят выпить на отдыхе, чтобы полностью расслабиться. Бокал вина за ужином в отеле с системой "Все включено" может закончится вечеринкой в ближайшем баре. Такие туристы — не редкость, но многие из них в состоянии алкогольного опьянения ищут приключений. Одним из таких может стать вечерний поход в бассейн. В воде с человеком в таком состоянии может случится что угодно, даже на меленькой глубине, а администрация отеля не готова ставить у бассейна круглосуточного спасателя.

Покой других постояльцев

Номера с видом на бассейн и на море — самое популярные просьбы у туристов. Люди в воде могут создавать много шума, что нарушит покой постояльцев, которые отдыхают у себя в номерах и разн ложиться спать. То, что отель должен соблюдать режим тишины — еще одна причина, почему нельзя купаться по ночам.

Чистка бассейна

Бассейн работает на протяжении всего дня и обслуживает толпы туристов. Они оставляют после себя песок, волосы и другую грязь. Поэтому в бассейн по вечерам загружают сильнодействующий раствор хлорки, а потом вода проходит через специальные фильтры.
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Заграница
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