Россиянка удивилась поведению мужчин в Турции

Туристка из России поехали отдыхать в Турцию вместе со своей подругой и больше всего в путешествии ее поразило поведение мужчин. Своими мыслями девушка поделялась в блоге на платформе « Яндекс . Дзен».

По ее словам, в этой стране «остаться без мужского внимания невозможно». Так, пока они с попутчицей были на прогулке на катере, капитан был не против продолжить экскурсию и вечером.

Кому-то такое внимание может быть приятно, но у других вызывает вопросы. Например, вместо того, чтобы принять заказ, официант упорно мастерил для девушек розу из салфетки, зато другие мужчины помогли добраться до аэропорта в отсутствие такси.

Чуть позже девушки все-таки обменялись с одним мужчной никнеймами в Instagram, где обнаружили «профиль идеального семьянина» — с женой, двумя сыновьями и родителями.