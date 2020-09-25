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Отдохнувшая в Турции россиянка удивилась поведению местных мужчин 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Россиянка удивилась поведению мужчин в Турции
Фото: depositphotos
Туристка из России поехали отдыхать в Турцию вместе со своей подругой и больше всего в путешествии ее поразило поведение мужчин. Своими мыслями девушка поделялась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
По ее словам, в этой стране «остаться без мужского внимания невозможно». Так, пока они с попутчицей были на прогулке на катере, капитан был не против продолжить экскурсию и вечером.
Кому-то такое внимание может быть приятно, но у других вызывает вопросы. Например, вместо того, чтобы принять заказ, официант упорно мастерил для девушек розу из салфетки, зато другие мужчины помогли добраться до аэропорта в отсутствие такси.
Чуть позже девушки все-таки обменялись с одним мужчной никнеймами в Instagram, где обнаружили «профиль идеального семьянина» — с женой, двумя сыновьями и родителями.

«Понятно, подумали мы, удивляясь, насколько страница человека в соцсетях может создавать ошибочный образ», — усмехнулась автор поста.

Ранее "Рамблер" рассказывал о блюдах, которые лучше не есть в отелях Турции, если не хотите отравиться.
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Заграница , Яндекс
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