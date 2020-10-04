«Оставляли еду на полу, как собакам»

Турист вместе с женой поехал в отпуск в Турцию. Во время отдыха в Анталье у его супруги обнаружили коронавирус, из-за чего их заперли в номере отеля. "Рамблер" делится историей путешественников.

По словам туриста, у него тест на COVID-19 был отрицательным, но так как он общался с носителем, его тоже изолировали. Их поселили в отдельный номер и дали на подпись какие-то бумаги.

Мужчина сразу позвонил в страховую компанию, однако отель не захотел принимать медиков.

"Они готовы были ехать к нам с врачами. Отель отказался от медпомощи, за чем им это. Шум и все такое. Они, конечно, нас закрыли в номере и сказали, что я должен платить 100 евро в сутки за свою изоляцию, типо мне скидку сделали", — рассказал турист.

Как рассказал путешественник, ему пришлось оплатить и проживание, и тесты на COVID. Он пожаловался и на отношение к отдыхающим, у которых обнаружили коронавирус:

"Мы запертые в комнате без лекарств. Нам еду приносили и сначала оставляли ее на полу за дверями номера, как собакам, пока мы не подняли скандал. Коридор грязный, еще какие то болячки поймать".

Кроме того, по словам туриста, на курорте было много отдыхающих, которые много кашляли.