Что известно об опасных тигровых комарах в Турции

Не так давно в Турции было зафиксировано распространение азиатского тигрового комара. Что известно об этих насекомых и чем они могут быть опасны? Выяснял "Рамблер".

Как сообщает издание HabberTurk, впервые этот вид кровососущих поселился сразу в нескольких районах Стамбула. Не исключено, что впоследствии он распространится по всей Турции.

По словам экспертов, азиатский тигровый комар в первую очередь опасен тем, что способен переносить желтую лихорадку и вирус Зика. Кроме того, отмечается, что насекомые уже хорошо адаптировались в Турции. Комары могут атаковать людей в любое время дня на открытом воздухе.

Как правило, укус этого насекомого сигнализирует о себе посредством аллергической реакции — сильного зуда и покраснения пораженного участка кожи.

Следует отметить, что насекомые стали проблемой не только для местных жителей Турции и туристов. Ранее в испанской автономной области Андалусия 16 человек были доставлены в больницу из-за вирусного менингоэнцефалита, который развивается после укуса комаров вида aedes japonicus. Эти насекомые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.