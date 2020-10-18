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Что известно об особо опасных тигровых комарах в Турции 

Мира Маркина 5 часов назад
Что известно об опасных тигровых комарах в Турции
Фото: depositphotos.com
Не так давно в Турции было зафиксировано распространение азиатского тигрового комара. Что известно об этих насекомых и чем они могут быть опасны? Выяснял "Рамблер".
Как сообщает издание HabberTurk, впервые этот вид кровососущих поселился сразу в нескольких районах Стамбула. Не исключено, что впоследствии он распространится по всей Турции.
По словам экспертов, азиатский тигровый комар в первую очередь опасен тем, что способен переносить желтую лихорадку и вирус Зика. Кроме того, отмечается, что насекомые уже хорошо адаптировались в Турции. Комары могут атаковать людей в любое время дня на открытом воздухе.
Как правило, укус этого насекомого сигнализирует о себе посредством аллергической реакции — сильного зуда и покраснения пораженного участка кожи.
Следует отметить, что насекомые стали проблемой не только для местных жителей Турции и туристов. Ранее в испанской автономной области Андалусия 16 человек были доставлены в больницу из-за вирусного менингоэнцефалита, который развивается после укуса комаров вида aedes japonicus. Эти насекомые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.
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Заграница
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