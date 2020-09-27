«Летим в Корею за мужем и за его зарплатой»

С 27 сентября Россия возобновляет авиаперелеты с Южной Кореей. Рейсы будут летать из Москвы в Сеул. «Рамблер» выяснил, что в Корею имеет смысл лететь не только ради достопримечательностей, но и для поиска хорошего мужа.

Россия занимает второе место в мире по количеству разводов, кажется, после карантина их станет еще больше. Дело и в демографическом «перекосе» (женщин у нас все еще больше), домашнем насилии и нежелании проговаривать трудные темы внутри семьи. Поэтому россиянки пробуют строить семьи с иностранцами. Выяснилось, что корейские мужчины входят в «топ лучших мужей».

Своей историей на женском форуме поделилась девушка по имени Анжелика. Она уже была в браке с мужчиной из России, у пары родилась дочь, но отношения разрушились и ничего нового построить не удалось. В итоге, девушка познакомилась с Сон Хуном. И переехала в другую страну. Вот что девушка рассказала о своем мужчине и устройстве семьи в Корее.

«В Корее семья — на первом месте. Самое страшное для мужчины — лишиться работы, так как по статистике именно он является кормильцем. В стране не так много женщин, работающих после родов».

Также Анжелика рассказала о том, как мужчина распоряжается своими средствами. Эта информация получила больше всего одобрения со стороны других женщин из России.

«В корейских семьях считается нормальным, когда муж приносит всю заплату и отдает жене. Мужчина заправляет делами на работе, женщина — в доме, и, соответственно, она распределяет бюджет. В нашей семье так же. В целом, могу сказать, что мужчины заботливые, многие могут помочь жене с ребенком или делами по дому. Возможно, это обусловлено тем, что раньше женщин было меньше, чем мужчин».

Женщины вспомнили в комментариях, что раньше в России мужчины тоже отдавали зарплату женам. Хотя нашлись и те, кто против такого подхода. Многие женщины заявили, что не готовы вести хозяйство самостоятельно и рассматривают исключительно равноправное разделение ролей.