Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Корею за мужем: правда ли, что корейские мужья отдают всю зарплату жене 

Анастасия Иванова 10 часов назад
«Летим в Корею за мужем и за его зарплатой»
Фото: globallookpress.com
С 27 сентября Россия возобновляет авиаперелеты с Южной Кореей. Рейсы будут летать из Москвы в Сеул. «Рамблер» выяснил, что в Корею имеет смысл лететь не только ради достопримечательностей, но и для поиска хорошего мужа.
Россия занимает второе место в мире по количеству разводов, кажется, после карантина их станет еще больше. Дело и в демографическом «перекосе» (женщин у нас все еще больше), домашнем насилии и нежелании проговаривать трудные темы внутри семьи. Поэтому россиянки пробуют строить семьи с иностранцами. Выяснилось, что корейские мужчины входят в «топ лучших мужей».
Своей историей на женском форуме поделилась девушка по имени Анжелика. Она уже была в браке с мужчиной из России, у пары родилась дочь, но отношения разрушились и ничего нового построить не удалось. В итоге, девушка познакомилась с Сон Хуном. И переехала в другую страну. Вот что девушка рассказала о своем мужчине и устройстве семьи в Корее.

«В Корее семья — на первом месте. Самое страшное для мужчины — лишиться работы, так как по статистике именно он является кормильцем. В стране не так много женщин, работающих после родов».

Также Анжелика рассказала о том, как мужчина распоряжается своими средствами. Эта информация получила больше всего одобрения со стороны других женщин из России.

«В корейских семьях считается нормальным, когда муж приносит всю заплату и отдает жене. Мужчина заправляет делами на работе, женщина — в доме, и, соответственно, она распределяет бюджет. В нашей семье так же. В целом, могу сказать, что мужчины заботливые, многие могут помочь жене с ребенком или делами по дому. Возможно, это обусловлено тем, что раньше женщин было меньше, чем мужчин».

Женщины вспомнили в комментариях, что раньше в России мужчины тоже отдавали зарплату женам. Хотя нашлись и те, кто против такого подхода. Многие женщины заявили, что не готовы вести хозяйство самостоятельно и рассматривают исключительно равноправное разделение ролей.

«История девушки звучит так, будто мы в Корею должны лететь за мужем и за его зарплатой. Нафиг мне это не сдалось, вести общий бюджет и себе крохи оставлять».

Видео дня. Что происходит на круизном судне в 12-балльный шторм
Комментарии 1
Заграница
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прыжок туристки попал на видео и рассмешил россиян
Прыжок туристки попал на видео и рассмешил россиян
Внешность российской стюардессы покорила иностранцев
Внешность российской стюардессы покорила иностранцев
Происходящее в Сочи в бархатный сезон сняли на видео
Происходящее в Сочи в бархатный сезон сняли на видео
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Кто строил самые древние сооружения на Земле
15:52
Кто строил самые древние сооружения на Земле
Новости путешествий
Сколько стоит поездка в Анапу в бархатный сезон
02:18
Сколько стоит поездка в Анапу в бархатный сезон
Отдых в России
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
01:19
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
Заграница
«Крым был не готов к приему людей. Это жесть»
00:58
«Крым был не готов к приему людей. Это жесть»
Отдых в России
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
03:42
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
Отдых в России
Россия возобновила полеты в еще одну страну
00:16
Россия возобновила полеты в еще одну страну
Новости путешествий
Правда ли, что Турция — курорт для нищих
05:12
Правда ли, что Турция — курорт для нищих
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение