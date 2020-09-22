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Финляндия закроет границы с соседями спустя несколько дней после открытия 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Финляндия закроет границы со странами-соседями — Швецией и Норвегией. Об этом сообщила представитель местного МВД Кирси Пимея спустя несколько дней после открытия границ, ее цитирует YLE.
С 28 сентября жители этих стран не смогут попасть на территорию Финляндии. Такие меры вызваны высокими показателями заболеваемости в Швеции и Норвегии. Пока что правила не будут касаться рабочих поездок, в страну также можно въехать «по семейным обстоятельствам». Однако власти Финляндии могут в любом случае ввести обязательный карантин для всех стран, где число заражений составляет 25 на 100 тысяч населения и больше на протяжении последних недель.
Граница Финляндии с Швецией была закрыта с марта, а 19 сентября правительство разрешило въезд в страну без необходимости садится на карантин.
8 сентября финские власти в очередной раз отказались открывать внешние границы для приезжих из России. О том, на какой период продлен запрет, не уточнялось.
По последним данным, в Финляндии заражены коронавирусом 9,1 тысячи человек. 341 человек погиб.
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Заграница , Видео , МВД
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