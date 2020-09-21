Правительство Турции ведет споры о возможности ужесточения карантинных мер. Связано это с возросшим числом заболевших коронавирусом. "Рамблер" выяснил, стоит ли ехать в Турцию в октябре.

В начале сентября произошл очередное ужесточение правил относительно распространения COVID-19. Кроме транспорта, под бдительный контроль попали кафе и рестораны, чтобы обезопасить их посетителей. Всех обязали носить маски в общественных местах под угрозой штафа.

О закрытии границ пока речи не идет ни с турецкой, ни с российской стороны, несмотря на слухи о грядущей изоляции. А местные жители сообщают, что октябрь — это последний месяц, когда можно посетить Турцию с комфортом, так как в ноябре начинается сезон дождей.

Среди самых теплых для купания мест: Алания, Сиде, Белек и Кемер — температура держится на отметке +25°С. Октябрь хорош и тем, что туристы постепенно уезжают из страны и привычных "толп" в городах уже не будет.

В Турцию не нужна виза, а также тест на коронавирус. Его будет неуобходимо сдать по возвращению с курорта и выложить результат на сайт государственных услуг в течение трех дней, иначе путешественник может получить штраф.