Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стоит ли ехать в Турцию в октябре 

Анастасия Иванова 56 минут назад
Стоит ли ехать в Турцию в октябре
Фото: depositphotos
Правительство Турции ведет споры о возможности ужесточения карантинных мер. Связано это с возросшим числом заболевших коронавирусом. "Рамблер" выяснил, стоит ли ехать в Турцию в октябре.
В начале сентября произошл очередное ужесточение правил относительно распространения COVID-19. Кроме транспорта, под бдительный контроль попали кафе и рестораны, чтобы обезопасить их посетителей. Всех обязали носить маски в общественных местах под угрозой штафа.
О закрытии границ пока речи не идет ни с турецкой, ни с российской стороны, несмотря на слухи о грядущей изоляции. А местные жители сообщают, что октябрь — это последний месяц, когда можно посетить Турцию с комфортом, так как в ноябре начинается сезон дождей.
Среди самых теплых для купания мест: Алания, Сиде, Белек и Кемер — температура держится на отметке +25°С. Октябрь хорош и тем, что туристы постепенно уезжают из страны и привычных "толп" в городах уже не будет.
В Турцию не нужна виза, а также тест на коронавирус. Его будет неуобходимо сдать по возвращению с курорта и выложить результат на сайт государственных услуг в течение трех дней, иначе путешественник может получить штраф.
Видео дня. Остров, куда не пускают чужаков
Комментарии
Заграница
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предсказана главная страна для туризма этой зимой
Предсказана главная страна для туризма этой зимой
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
«Одно быдло с пивными животами и полторашками»
«Одно быдло с пивными животами и полторашками»
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
00:27
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
03:15
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
Отдых в России
В России придумали новые виды туризма
00:36
В России придумали новые виды туризма
Отдых в России
Загадка Аральского моря, удивляющая ученых
04:32
Загадка Аральского моря, удивляющая ученых
Отдых в России
Где можно отдохнуть по цене смартфона
05:09
Где можно отдохнуть по цене смартфона
Заграница
Названы лучшие места для отдыха в бархатный сезон
03:02
Названы лучшие места для отдыха в бархатный сезон
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение