В социальных сетях появилось несколько постов от турагентов, чьих клиентов буквально выгнали из отеля в Турции. Дело в том, что туристы пересеклись в автобусе с человеком, у которого позже выявили COVID. "Рамблер" выяснил, в чем дело.

«Туристы прилетели в Анталью. Три дня спустя им сообщили, что на трансфере, которым их доставляли из аэропорта, выявлен больной коронавирусом. После этого гостей изолировали в номере, взяли тест на COVID-19 и, несмотря на отрицательный результат анализа, отказали в дальнейшем размещении и отправили на родину ближайшим авиарейсом».

После резонансного случая началась истерия с лозунгами "выселяют из отеля, если в трансфере ковидный".

"Если Вы летите с коронавирусным, но он сидит дальше 2-х метров от вас, то все хорошо. Вы можете продолжать свой отдых. А если вы едете в автобусе, то ваш отпуск накрылся. Абсурд!", — заявила туристка.

Выяснилось, что четкого регламента о том, как осуществлять перевозку туристов, не предусмотрено. Поэтому сотрудники отелей на свое усмотрение решают, как поступать с путешественниками, находившимися в одном автобусе с заболевшим. Некоторые предпочитают перестраховываться и просто выселяют туристов.

"Нам предложили сдать тест, получить отрицательный результат и либо улететь в Москву пораньше, либо остаться в отеле в карантинном номере без возможности выхода «в свет». Такой расклад нас не устроил. Помочь вызвались знакомые в Турции, после их звонка выяснилось, что, если тест не выявит заболевания, мы можем продолжить отдых — без изоляции".

По всей видимости владельцы турецких отелей опасаются контрольных служб, которые запросто могут лишить отель возможности работать. Так что на данный момент персонал сам принимает решение, как решить подобную ситуацию.