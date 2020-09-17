Россиянин раскрыл правду о работе аниматора в Турции

"Среди моих коллег, я обычно встречаю два мнения на счет этой работы: либо это "супер", либо это "рабский труд" […]. Первые несколько недель я пытался привыкнуть к режиму. Ранние подъемы, целый день на ногах, жара. Потом я примерно выстроил свой день, влился в компанию", — поделился мужчина.
"Очень важный момент — это виза. Ваша виза должна быть не туристическая, а рабочая. Если виза туристическая, то, скорее всего, вас пригласят работать нелегально, и вы должны осознавать свои риски. Вообще, аниматоров набирают агентства, которые сами оформляют вам визу, помогают с оформлением документов и покупкой билетов. В этом случае часть своей первой зарплаты перечисляете агентству".
"Аниматоры живут в отельном корпусе для персонала, обычно двух или трех местное размещение. Купание в бассейне запрещено, если это не работа. В свободные от работы дни вам запрещено находится на территории отеля, но можно пользоваться пляжем".