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«Целый день на ногах, жара»: россиянин рассказал о работе аниматором в Турции 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Россиянин раскрыл правду о работе аниматора в Турции
Фото: globallookpress.com
Россиянин рассказал об условиях работы аниматоров в отелях Турции. По его словам, он уже два года подряд приезжает на курорт, чтобы заработать деньги. "Рамблер" делится историей мужчины.
Россиянин проводит в Турции шесть месяцев в году. Поначалу ему было сложно привыкнуть к привычному режиму аниматоров.

"Среди моих коллег, я обычно встречаю два мнения на счет этой работы: либо это "супер", либо это "рабский труд" […]. Первые несколько недель я пытался привыкнуть к режиму. Ранние подъемы, целый день на ногах, жара. Потом я примерно выстроил свой день, влился в компанию", — поделился мужчина.

Кроме того, он рассказал об опасностях, которые могут ждать аниматоров во время работы в Турции.

"Очень важный момент — это виза. Ваша виза должна быть не туристическая, а рабочая. Если виза туристическая, то, скорее всего, вас пригласят работать нелегально, и вы должны осознавать свои риски. Вообще, аниматоров набирают агентства, которые сами оформляют вам визу, помогают с оформлением документов и покупкой билетов. В этом случае часть своей первой зарплаты перечисляете агентству".

В трудовом договоре может быть прописана должность "акробат", так как такой профессии, как аниматор, официально нет.
По словам россиянина, многие приезжают работать в отели Турции, думая, что будут жить в таких же условиях, как и туристы. Однако это не так.

"Аниматоры живут в отельном корпусе для персонала, обычно двух или трех местное размещение. Купание в бассейне запрещено, если это не работа. В свободные от работы дни вам запрещено находится на территории отеля, но можно пользоваться пляжем".

Средняя зарплата аниматора в Турции — 350-400 долларов. На работу берут артистов до 26 лет, которые знают английский, немецкий или французский языки.
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