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Отдохнувшая в Турции россиянка рассказала о реакции местных на «каждый чих»

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад
Российская туристка, отдохнувшая в Турции во время пандемии коронавируса, рассказала о реакции местных жителей и сотрудников отеля на «каждый чих». Об этом жительница Костромы сообщила порталу К1News.ru.
По ее словам, персонал объекта размещения, в котором она остановилась, строго соблюдал все необходимые меры безопасности — в частности, носил средства индивидуальной защиты, — а также был особенно внимателен к состоянию здоровья постояльцев.
«Стоило только чихнуть, к тебе сразу подбегают и спрашивают: "Как вы себя чувствуете?" Везде измеряют температуру ненавязчиво»,
— пояснила она.
Вдобавок, поделилась путешественница, изменился формат «шведского стола», и еду в тарелки стали накладывать не сами гости, а сотрудники гостиницы.
«Персонал тебе валит в тарелку, как заботливая бабушка, шесть котлет, девять рыб, черпак оливок вместо запланированных четырех ягодок, пол-литра соуса, в котором плавает картошка фри, четверть арбуза, три куска по полбатона»,
— описала она.
17 сентября сообщалось, что российская туристка, которая отправилась в отпуск в Турцию, рассказала, какую сумму необходимо брать с собой на отдых. По словам путешественницы, она взяла с собой в поездку 280 долларов и даже не успела потратить все деньги. Туристка уточнила, что проживание в отеле без системы all-inclusive и перелет у нее были оплачены заранее через турагентство.
Заграница,Кострома,Турция,
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