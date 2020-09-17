По ее словам, персонал объекта размещения, в котором она остановилась, строго соблюдал все необходимые меры безопасности — в частности, носил средства индивидуальной защиты, — а также был особенно внимателен к состоянию здоровья постояльцев.

17 сентября сообщалось, что российская туристка, которая отправилась в отпуск в Турцию, рассказала, какую сумму необходимо брать с собой на отдых. По словам путешественницы, она взяла с собой в поездку 280 долларов и даже не успела потратить все деньги. Туристка уточнила, что проживание в отеле без системы all-inclusive и перелет у нее были оплачены заранее через турагентство.