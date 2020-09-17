На популярном туристическом сервисе Tourdom.ru рассказали о жалобах отдыхающих в Турции россиян. Как выяснил "Рамблер", в Сети появляются сообщения о выселениях российских туристов из отелей.

Так, турагенты рассказывают, что проблемы возникали из-за того, что в автобусе, который развозил туристов по гостиницам выявили инфицированных COVID-19.

"Туристы прилетели в Анталью 7 сентября. Три дня спустя им сообщили, что на трансфере, которым их доставляли из аэропорта, выявлен больной коронавирусом. После этого гостей изолировали в номере, взяли тест на COVID-19 и, несмотря на отрицательный результат анализа, отказали в дальнейшем размещении и отправили на родину ближайшим авиарейсом", — приводит сервис сообщения турагентов.

Подобные сообщения поступали и от других турагентов. Сразу в нескольких гостиницах не приняли туристов, ехавших тем автобусом, в котором "нашли" зараженного. В частности, всех пассажиров отнесли к "контактным лицам" и даже после повторного отрицательного теста предлагали либо остаться в отеле на самоизоляции — без права покидать номер, либо выселяли.

Российское диппредставительство в Анкаре прокомментировало ситуацию корреспонденту Tourdom.ru:

"Отслеживание контактировавших с заболевшим лиц и связь с ними с целью извещения и обеспечения их изоляции осуществляется при помощи указанных в анкете данных о месте пребывания по обозначенному номеру для связи. При необходимости делаются тесты. В случае положительного результата турист помещается в карантин или, если будет принято такое решение, направляется на лечение. Находившиеся рядом с зараженным COVID-19, но при этом носившие маску туристы контактировавшими не считаются. Отдельной процедуры по трансферу в гостиницу нет".

Получается, что при отсутствии четкого регламента действий, отельеры сами решают, что делать с теми. кто находился в одном помещении с зараженным коронавирусом человеком.

*Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.