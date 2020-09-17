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Россиянка раскрыла необходимую для отпуска в Турции сумму денег 

Lenta.ru 1 час назад
Названа сумма, необходимая для отдыха в Турции
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, которая отправилась в отпуск в Турцию, рассказала, какую сумму необходимо брать с собой на отдых. Свои траты женщина раскрыла в блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам путешественницы, она взяла с собой в поездку 280 долларов и даже не успела потратить все деньги. Туристка уточнила, что проживание в отеле без системы all-inclusive, перелет у нее были оплачены заранее через турагентство.
При этом, поделилась россиянка, питалась она всегда в кафе и ресторанах, а воду покупала в магазинах вместо того, чтобы пить бесплатную из кулера. Таким образом, на еду она потратила около 80-90 долларов.

«Главной статьей расходов во всех поездках у меня являются экскурсии. Я стараюсь увидеть в другой стране как можно больше, на экскурсиях бываю как минимум через день. Кстати, почти на всех экскурсиях в стоимость включен обед. Это еще один повод не брать "все включено"»,

— рассказала женщина и отметила, что на три экскурсии, хамам и массаж в отеле у нее ушло 110 долларов.
В заключение путешественница добавила, что не планировала заниматься шоппингом на отдыхе, однако, поскольку у нее оставалось 80 долларов, она решила устроить поход по магазинам.

«После всех затрат еще 10 долларов у меня осталось. Хочу сказать, что я вполне могла уложиться в половину общей суммы затрат, примерно в 140 долларов. Даже несмотря на то, что у меня не было "все включено"»,

— дополнила свои наблюдения отдыхающая.
Ранее в сентябре турист из Нидерландов, приехавший в отпуск в Турцию, пожаловался на поборы со стороны сотрудников объекта размещения. 48-летний Джелал Солак остановился на отдых в одной из гостиниц Алании по системе «все включено». Спустя несколько дней после прибытия он обратился в турагентство с жалобой на вымогательства.
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