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«Весь отпуск провален»: россиян не заселяют в свои отели в Турции 

Диана Товсепова 10 часов назад
«Отпуск-провал»: россиян не заселяют в турецкие отели
Фото: depositphotos.com
Как выяснил "Рамблер", многие российские туристы сталкиваются с проблемами при заселении в отели на турецких курортах. Оказывается, что по приезду в отель, входящий в тур, отдыхающим зачастую отказывают в заселении и подбирают другие гостиницы классом ниже.
При этом обычно администраторы ссылаются на овербукинг. Так называется избыточное броирование в отелях, когда по факту свободных мест оказывается меньше, чем при заказе брони. Получается, что турист приезжает по нужному адресу, а ему сообщают, что "отель не успел закончить сертификацию по безопасности".
Решая проблему на месте, туристам часто предлагают гостиницу ниже по уровню или не в том районе, где хотелось бы. В любом случае, начало для отпуска, тем более в пандемию, не самое приятное.
Россияне рассказали о проблемах с овербукингом в Турции в Сети:
@gavrilovna. k
Многие пользователи отмечают, что необходимо заблаговременно проверять свои брони:

"Проверяйте заранее. Потом получится, что вы приезжаете, а вас разворачивают. И весь отпуск провален…"

"У нас то же самое, летим в октябре. У Клары увидела пост, а мы как раз в этот же отель едем, что в посте был. В итоге стали узнавать, а на нас нет брони даже…"

"Спасибо за пост. Сейчас узнала, что отель, в который мы летим через две недели, закрыт до 2021 года. Буду завтра выяснять, куда же мы летим"

"Мама отдыхала с конца августа по начало сентября. Тоже овербукинг. Первая ночь в отеле, где орали ковид-ковид и надели маски. Не хотели вообще пускать. Потом в свой отель привезли. Поселили на 3 этаже под крышей. Хотя у всех операторов эти здания двухэтажные"

"Да всегда после бронирования пишу в отель: уточняю бронь, пишу пожелания по корпусу/номеру/этажу, предупреждаю о др/дате".

*Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.
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