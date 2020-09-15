Почему авиакомпании запрещают маски с клапанами

Многие зарубежные авиакомпании с недавних пор начали запрещать пассажирам совершать перелет в масках с клапанами.

С чем связан данный запрет и последуют ли примеру западных коллег российские авиакомпании? Разбирался "Рамблер".

«Респираторы с клапанами выдоха хоть и выглядят более солидно и надежно, на самом деле такими не являются. Именно клапан выдоха, благодаря которому в таком респираторе человеку комфортно дышать, делает его ношение бесполезным. Клапан при вдохе запирает отверстие, при выдохе — открывает. Таким образом, воздух проходит через фильтрующий материал и очищается от примесей. Соответственно, сам человек в таком респираторе будет более-менее защищен (хотя и далеко не на 100%), но если он является источником заражения, то его вирусы будут беспрепятственно попадать в воздух»,

Именно поэтому зарубежные авиакомпании массово запрещают маски с клапанами. Однако необходимо помнить о том, что и тканевые маски, ставшие особо популярными в период пандемии, не гарантируют безопасность. В отличие от медицинских масок они не проходили испытаний, а значит нельзя быть уверенным в том, что тканевая маска защитит от вирусов.

По словам экспертов, во время перелетов лучше всего отдавать предпочтение либо трехслойным медицинским маскам, либо четрыхслойным хирургическим. Кроме того, надевая средство защиты, следует придерживаться нескольких правил. Во-первых, заранее необходимо тщательно вымыть руки. Во-вторых, маска должна прикрывать не только рот, но и нос. И наконец, не забывайте о том, что одноразовой маской можно пользоваться не более двух часов, после этого ее следует заменить новой. Медики призывают помнить о том, что при длительном ношении маска становится рассадником микробов.

Что касается российских авиакомпаний, то они в данный момент не планируют запрещать маски с клапанами.