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Российские авиакомпании подготовили требование получить допуск к полетам в закрытые страны и подготовили соответствующее требование к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам, которые запланированы на 17 сентября,

Авиакомпании Utair , «Россия», «Руслайн» запросили допуск в Белоруссию. Следом по популярности идут перевозки в Германию, Китай, Испанию, Грецию, Италию, Израиль, Кипр, Грузию, Казахстан и другие закрытые из-за пандемии коронавируса страны.

Несколько перевозчиков отметили, что ожидают допусков к чартерным рейсам в Австрию, Болгарию, Венгрию, Доминикану, Испанию и Францию.