Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авиакомпании РФ потребовали допуск к полетам в закрытые страны 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Российские авиакомпании подготовили требование получить допуск к полетам в закрытые страны и подготовили соответствующее требование к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам, которые запланированы на 17 сентября,
Перевозчики Red Wings и «Азимут» попросили допуски к полетам в Азербайджан, а AZUR Air, NordStar и «Уральские авиалинии» — в Армению.
Авиакомпании Utair, «Россия», «Руслайн» запросили допуск в Белоруссию. Следом по популярности идут перевозки в Германию, Китай, Испанию, Грецию, Италию, Израиль, Кипр, Грузию, Казахстан и другие закрытые из-за пандемии коронавируса страны.
Несколько перевозчиков отметили, что ожидают допусков к чартерным рейсам в Австрию, Болгарию, Венгрию, Доминикану, Испанию и Францию.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, чтороссияне теперь могут летать в Швейцарию.
Заграница , Видео , Red Wings , Уральские авиалинии , ЮТэйр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны цены на билеты в новогодние праздники
Стали известны цены на билеты в новогодние праздники
Почему авиакомпании запрещают маски с клапанами
Почему авиакомпании запрещают маски с клапанами
Названа цена авиабилетов на новогодние праздники
Названа цена авиабилетов на новогодние праздники
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
В России сняли озеро с розовой водой
00:54
В России сняли озеро с розовой водой
Отдых в России
В России создали трезвое село
00:30
В России создали трезвое село
Отдых в России
Эффектные водоемы, в которых вы не захотите купаться
06:45
Эффектные водоемы, в которых вы не захотите купаться
Новости путешествий
В Турции туристов решили не пускать на пляж без масок
03:16
В Турции туристов решили не пускать на пляж без масок
Новости путешествий
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
03:59
Мужчина сам себя отправил в авиапосылке
Новости путешествий
Российских туристов ограничат в багаже
00:26
Российских туристов ограничат в багаже
Заграница
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
05:19
В АТОР объяснили, безопасно ли отдыхать в Египте
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение