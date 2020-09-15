Российские авиакомпании подготовили требование получить допуск к полетам в закрытые страны и подготовили соответствующее требование к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам, которые запланированы на 17 сентября,
Перевозчики Red Wings и «Азимут» попросили допуски к полетам в Азербайджан, а AZUR Air, NordStar и «Уральские авиалинии» — в Армению.
Авиакомпании Utair, «Россия», «Руслайн» запросили допуск в Белоруссию. Следом по популярности идут перевозки в Германию, Китай, Испанию, Грецию, Италию, Израиль, Кипр, Грузию, Казахстан и другие закрытые из-за пандемии коронавируса страны.
Несколько перевозчиков отметили, что ожидают допусков к чартерным рейсам в Австрию, Болгарию, Венгрию, Доминикану, Испанию и Францию.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, чтороссияне теперь могут летать в Швейцарию.