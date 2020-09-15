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Внезапная болезнь россиянки в Турции обошлась в три миллиона рублей 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Русская туристка «попала» на три миллиона в Турции
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, отдыхавшая в Турции, внезапно почувствовала себя плохо и впала в кому. Лечение ее болезни и транспортировка в Россию обошлись страховой компании ERV в три миллиона рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, по информации организации, жительница регионов Поволжья потеряла сознание в день обратного вылета домой, после чего ее немедленно доставили в больницу Антальи. Там врачи определили, что у туристки началось кровоизлияние в мозг, она впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Доктора провели женщине операцию, после которой состояние путешественницы улучшилось, и страховая компания приступила к организации ее транспортировки в Россию. В результате, как отметили в ERV, в сумме им пришлось потратить почти 40 тысяч долларов (около трех миллионов рублей), включая 26,7 тысячи долларов на перевозку туристки спецбортом и 13,2 тысячи долларов — на лечение.
Уточняется, что сейчас россиянка находится в специализированном медицинском учреждении в своем регионе и продолжает получать надлежащую медицинскую помощь.
В сентябре 2019 года в бассейне одного из отелей турецкой Аланьи утонула россиянка 2013 года рождения. Инцидент произошел в отеле Maya World Beach, расположенном в курортной зоне Окурджалар. Девочку доставили в ближайшую больницу, однако врачам не удалось ее спасти.
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