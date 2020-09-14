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«Какое мучение»: отдых в Турции становится невыносимым 

Диана Товсепова 4 часа назад
Россияне уже больше месяца отдыхают на турецких курортах, но в последние дни в стране появляются новые правила.
Так, избежать всплеска заболеваемости после того, как страну заполонили туристы не удалось. 8 сентября в Турции зафиксировали 1761 нового заболевшего COVID-19 — это рекордное количество с начала мая, когда в стране шла на спад первая волна коронавируса. Количество "тяжелых" пациентов также растет.
Конечно, правительство поспешило принять меры и объявило об ужесточении мер профилактики коронавируса. В общественных местах по всей стране (в том числе городских пляжах) обязательно носить маски. Запрещены ночные концерты в ресторанах и отелях, а поездки в общественном транспорте стоя возможны только при соблюдении дистанции. Нарушителям грозит административная ответственность. Штраф за несоблюдение масочного режима для всех одинаков и составляет 900 турецких лир (около 9 000 рублей).
Такие нововведения не могли не отразиться на отдыхе туристов и россияне стали писать в Сети, что "вот и началась жесть".
Отдыхающие жалуются, что без дискотек в отелях после новых правил делать нечего:

"Вчера еще танцевали, а сегодня пришел вирус. Смешно. А чем еще заниматься в отеле, если выйти без масок нельзя, при этом дискотеки с 00:00 закрыты?".

Большинство туристов уверены, что отдых испорчен, если по городу нельзя прогуляться без маски, а на пляже в них и вовсе невозможно находиться:

"Отдыхать без масок можно только на пляжах своих отелей. Представьте, какое мучение, ходить в такую жару по городу в маске, теребить ее потными руками и каждый раз снимать, чтобы вдохнуть воздуха…"

"Нет смысла ехать в Турцию, если у вас только не огромный отель и все, что вас интересует, это бассейн и еда".

Полицейские уже во всю выписывают штрафы за нахождение на пляжах и улицах без масок, а недавно в Сети появились сообщения о том, что дроны снимают водителей без масок, которым затем "прилетают" штрафы.
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