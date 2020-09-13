Отдых, который почти никто не может себе позволить

На любой роскошный отдых найдется еще роскошнее. «Рамблер» сделал подборку самых дорогих курортов, отдых на которых могут позволить себе только самые богатые люди мира.

Маша Кей, Багамские острова

Белоснежные пески и чистейшие воды острова уже пришлись по вкусу некоторых знаменитостям. Суточное пребывание на нем стоит почти 25 тысяч долларов. Известно, что остров принадлежит американскому магнату Джону Дж. Мелку. Он приобрел его в 1995 году за три миллиона долларов, а затем потратил семь лет и 60 миллионов долларов на его совершенствование. Одновременно на острове Маша Кей можно провести время 24 отдыхающим.

Остров Некер, Британские Виргинские острова

Остров принадлежит миллиардеру Ричарду Бренсону . Суточное пребывание на нем оценивается в 30 тысяч долларов. На острове расположено пять бунгало, вмещающих 28 человек. Интересно, что количество обслуживающего персонала значительно превышает численность гостей.

Испанский остров Феррадура

Этот курорт считается одним из самых дорогих в мире. Он расположен в Средиземном море недалеко от Ибицы. Чтобы провести хотя бы день на этом курорте, отдыхающим придется потратить больше 40 тысяч долларов. Площадь острова составляет шесть гектаров, и одновременно на нем могут находиться всего 15 гостей.