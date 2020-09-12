«Здоровый мужик сидит дома!»

В редакцию TourDom.ru продолжают поступать истории о проблемах, с которыми сейчас сталкиваются туристы в связи с необходимостью сдавать тесты после возвращения в Россию из зарубежных поездок.

Жительница Москвы, представившаяся Александрой, рассказала, что еще 25 августа прилетела с отдыха в Турции вместе с мужем и двумя детьми. Как и положено, в трехдневный срок семья сдала мазок на коронавирус и загрузила результаты на портал «Госуслуги». У всех четверых они были отрицательные. Далее супруги сдали еще и анализы на антитела, так как это требовалось по работе.

«Через несколько часов моему мужу позвонили и сказали, что он, оказывается, болен ковидом и ему нужно ожидать прихода врача по месту жительства. У нас разные адреса, поэтому супруг указал тот, где он прописан — у родителей. Через три дня из поликлиники пришла врач, выписала кучу лекарств и вынесла вердикт: и мужу, и родителям сесть на двухнедельный карантин», — рассказала Александра корреспонденту TourDom.ru.

Она считает, что это произвол и объясняет почему. Во-первых, в наличии был отрицательный тест, который сделали сразу по возвращении из Турции. Во-вторых, пока ждали врача, супруги по собственной инициативе сдали еще один анализ на антитела в коммерческой клинике. И он тоже оказался отрицательным!

«Мы оба чистые, муж вообще спортсмен, занимается каратэ, чувствует себя прекрасно, но врач и слышать ничего не хотела. Она была абсолютно непрошибаема и заявила, что результаты анализов от сторонних организацией ее не интересуют. В итоге здоровый мужик и его родители вынуждены сидеть дома две недели в ожидании очередного контрольного теста», — возмущается Александра.

У нее есть предположение, почему первый анализ на антитела оказался положительным. По ее словам, на работе не предупредили, что сдавать его надо натощак, не пить кофе, чай и т. д. «В итоге получилось как попало. Поэтому мы и решили сделать еще один повторный анализ уже по всем правилам».