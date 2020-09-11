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в Израиле введут тотальный карантин, жители обещают построить баррикады 

Анастасия Иванова 3 часа назад
В ночь с 10 на 11 сентября министерский кабинет Израиля по коронавирусу одобрил новый план карантина на осенние праздники, который состоит из трех этапов. Первый — тотальный карантин, начнется с 18 сентября. Второй — частичное закрытие (с 1 октября по 15 октября), ослабленный карантин с первых чисел октября. И третий — возвращение к нормальной жизни с 15 октября по плану «Светофор». «Рамблер» выяснил, что именно будет происходить в Израиле в течение этих двух недель, а главное — что обо всем этом думают местные жители.
Принятие решения о введении карантина люди восприняли по-разному, но в основном негативно, на это есть несколько причин. Первая заключается в том, что тотальный карантин в Израиле планируют ввести в канун праздника Рош ха-Шана (еврейский Новый год, который идет два дня).
Израильтяне особенно чтят традиции, ведь именно традиции неизменно помогали народу оставаться вместе и переживать самые трудные испытания. Поэтому многие жители всерьез угрожают правительству забастовками.

«Хотят посадить нас на карантин — пусть сажают. Но тот, кто думает, что евреев может что-то остановить от молитвы в Йом-Кипур, не понимает, в какой реальности он живет. Мы возведем здесь баррикады — и никто не пройдет», — заявил 50-летний Ицхак Вайнберг.

Обычно родственники собираются на праздник Рош ха-Шана у кого-нибудь дома, чтобы провести несколько дней в тесном семейном кругу. Так что гости съезжаются из самых разных мест, стараясь обойти все запреты.

«Весь день смотрю новости и хочется орать, рыдать и кого-нибудь убить. Почему я должна провести главный праздник года одна напротив компьютера? А моя мама? У меня семья 6 человек максимум, а я не могу их собрать за праздничный стол. Про очередные 500 метров от дома я уже молчу. Первые полгода никто ничего не делал, кроме как принимал идиотские распоряжения, которые противоречили одно другому и здравому смыслу. И что будет сейчас кто-то знает, дает гарантии?»

По словам властей, в период с 18 сентября до 2 октября будут закрыты государственные учреждения, учебные заведения, а также предприятия торговли и обслуживания, не входящие в список жизненно важны.
Молитвы и собрания будет разрешено проводить только под открытым небом. Это послабление вызвало очередной шквал непонимания в социальных сетях.

«Апофеоз всего — молебные дома, оставленные открытыми. То есть предприятия, способные соблюдать социальную дистанцию, мы закрываем, а столпотворения возле синагог в праздники — это пожалуйста».

Гражданам также запретят отдаляться от дома более чем на 500 метров. Кафе и рестораны будут работать только на доставку. Но проведение праздника и закрытие магазинов не так сильно страшат граждан, как экономический упадок, в котором находится Израиль сейчас.

«Правительство Израиля решило убить свой народ. Если вы не умираете от короны, то мы убьем вас экономически. Что это значит? Объясняю: совсем скоро закроют все рабочие места, частный бизнес, который не считается «необходимым». Ни школ, ни парков, ни туризма — ничего не будет», — пишет местная жительница в Facebook.

«Я рада, что некоторые государства идут по принципу "кто издохнет, тот издохнет, пожили и хватит". Этот метод гораздо более надёжный и для экономики, и для укрепления позиций лидера государства», — дополняет другая.

У последней группы граждан раздражение вызывает не столько Правительство, которое принимает решения по мере увеличения роста заболеваний, сколько соседи, которые не соблюдают меры, предписанные властями.

«Маски — зло, ресторан открою назло, ваш ковид — просто грипп… Нас снова закрывают на карантин, причем на этот раз никаких этапов не ждите. Две недели — колония строго режима, 500 метров от дома. Вопрос — за что это мне и моей семье, в которой все соблюдают рекомендации? Почему из-за ***, устраивающих свадьбы на тысячи человек или демонстрации без масок мы будем жить без прогулок на свежем воздухе, без моря и леса, когда наступает золотой сезон умеренного тепла, чистого моря и прочих прелестей израильской осени? Почему их не разгоняли, не оштрафовали, не посадили под арест за подстрекательство, за организацию, спросите вы? Потому что это нельзя! А посадить всех нас — можно!»

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