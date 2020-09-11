«Хотят посадить нас на карантин — пусть сажают. Но тот, кто думает, что евреев может что-то остановить от молитвы в Йом-Кипур, не понимает, в какой реальности он живет. Мы возведем здесь баррикады — и никто не пройдет», — заявил 50-летний Ицхак Вайнберг.
«Весь день смотрю новости и хочется орать, рыдать и кого-нибудь убить. Почему я должна провести главный праздник года одна напротив компьютера? А моя мама? У меня семья 6 человек максимум, а я не могу их собрать за праздничный стол. Про очередные 500 метров от дома я уже молчу. Первые полгода никто ничего не делал, кроме как принимал идиотские распоряжения, которые противоречили одно другому и здравому смыслу. И что будет сейчас кто-то знает, дает гарантии?»
«Апофеоз всего — молебные дома, оставленные открытыми. То есть предприятия, способные соблюдать социальную дистанцию, мы закрываем, а столпотворения возле синагог в праздники — это пожалуйста».
«Правительство Израиля решило убить свой народ. Если вы не умираете от короны, то мы убьем вас экономически. Что это значит? Объясняю: совсем скоро закроют все рабочие места, частный бизнес, который не считается «необходимым». Ни школ, ни парков, ни туризма — ничего не будет», — пишет местная жительница в Facebook.
«Я рада, что некоторые государства идут по принципу "кто издохнет, тот издохнет, пожили и хватит". Этот метод гораздо более надёжный и для экономики, и для укрепления позиций лидера государства», — дополняет другая.
«Маски — зло, ресторан открою назло, ваш ковид — просто грипп… Нас снова закрывают на карантин, причем на этот раз никаких этапов не ждите. Две недели — колония строго режима, 500 метров от дома. Вопрос — за что это мне и моей семье, в которой все соблюдают рекомендации? Почему из-за ***, устраивающих свадьбы на тысячи человек или демонстрации без масок мы будем жить без прогулок на свежем воздухе, без моря и леса, когда наступает золотой сезон умеренного тепла, чистого моря и прочих прелестей израильской осени? Почему их не разгоняли, не оштрафовали, не посадили под арест за подстрекательство, за организацию, спросите вы? Потому что это нельзя! А посадить всех нас — можно!»