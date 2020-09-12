«Обязаловка для баранов»: в чем подвох тестов на COVID

По возвращению из отпуска в Турции, отдыхающим необходимо сделать ПЦР-тест, чтобы определить, не заразился ли турист коронавирусом. Из-за того, что болезнь может протекать бессимптомно, тест обязаны делать даже те, кто по ощущениям здоров.

Результаты необходимо загрузить на сайт государственных услуг. Правда, далеко не все тесты допустимы к загрузке. Подробнее расскажет "Рамблер".

Туристка, которая только что вернулась из Кемера, рассказала как сотрудники отелей наживаются на проживающих.

"Многие крупные отели Турции уже заявили о готовности тестировать туристов. Стоимость теста составляет 30 евро. Только вот результат этот никому не нужен, придется пересдавать".

Оказалось, что тесты, которые туристы сдают в отелях и аэропортах не имеют никакой ценности. Перечень лабораторий, допущенных к исследованию COVID-19, можно найти на сайте Роспотребнадзора

"Представьте, семья из нескольких человек выложит за эти тесты около 100 евро, а учитываться как действительные они не будут".

Записываться нужно сразу же, так как желающих очень много, а мазок ПЦР необходимо сдать в течение трех дней. Лицам, которые вернулись из-за границы, грозит штраф.

Недавно районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал туриста на 15 тысяч рублей гражданина. Мужчина прилетел из Турции и не загрузил в трехдневный срок со дня прибытия результат ПРЦ-теста на коронавирус на портале.

Правда, далеко не все согласны с новыми правилами для туристов.

"Опять ввели обязаловку, чтоб баранов по головам пересчитать. Им надо, пусть тестируют, сам никуда не пойду".