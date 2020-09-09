Опасно ли посещать Египет в разгар пандемии 

3 сентября Россия восстановила прямое авиасообщение с Египтом. Многие россияне уже отправились в Каир, но насколько в Египте сейчас безопасно для полноценного отдыха? Разбирался "Рамблер".

Из распоряжения правительства стало ясно, что решение о возобновлении авиасообщения принималось, исходя из данных о распространении COVID-19 и принципов взаимности. Это значит, что в стране за две недели должно фиксироваться не более 1% суточного прироста новых случаев, а коэффициент распространения COVID-19 за семь дней должен составлять не более 1.

Если верить университету Джона Хопкинса, по состоянию на 3 сентября в Египте выявлено 99 280 случаев заболевания. При этом 5 461 пациент скончался, а 74 626 вылечились.

Поначалу власти страны обязали всех иностранных туристов предъявлять справки об отсутствии коронавируса. Причем тест должен был быть получен не ранее, чем за трое суток до въезда на территорию Египта. Такие требования привели к тому, что примерно треть зарубежных заявок по турам на курорты Красного моря были отменены.

Тогда власти страны решили пересмотреть правила для въезжающих иностранцев. Теперь путешественники, прилетающие в Египет через аэропорты Хургады, Марса-Алама, Шарм-эш-Шейха и Таба без справки, с 1 сентября могут сдать анализ уже по прибытии. Заплатить за ПЦР-тест придется 30 долларов. Дети до шести лет могут не предъявлять справки.