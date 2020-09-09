Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опасно ли посещать Египет в разгар пандемии 

Мира Маркина 1 час назад
3 сентября Россия восстановила прямое авиасообщение с Египтом. Многие россияне уже отправились в Каир, но насколько в Египте сейчас безопасно для полноценного отдыха? Разбирался "Рамблер".
Из распоряжения правительства стало ясно, что решение о возобновлении авиасообщения принималось, исходя из данных о распространении COVID-19 и принципов взаимности. Это значит, что в стране за две недели должно фиксироваться не более 1% суточного прироста новых случаев, а коэффициент распространения COVID-19 за семь дней должен составлять не более 1.
Если верить университету Джона Хопкинса, по состоянию на 3 сентября в Египте выявлено 99 280 случаев заболевания. При этом 5 461 пациент скончался, а 74 626 вылечились.
Поначалу власти страны обязали всех иностранных туристов предъявлять справки об отсутствии коронавируса. Причем тест должен был быть получен не ранее, чем за трое суток до въезда на территорию Египта. Такие требования привели к тому, что примерно треть зарубежных заявок по турам на курорты Красного моря были отменены.
Тогда власти страны решили пересмотреть правила для въезжающих иностранцев. Теперь путешественники, прилетающие в Египет через аэропорты Хургады, Марса-Алама, Шарм-эш-Шейха и Таба без справки, с 1 сентября могут сдать анализ уже по прибытии. Заплатить за ПЦР-тест придется 30 долларов. Дети до шести лет могут не предъявлять справки.
Комментарии
Заграница , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен самый затратный для туристов регион РФ
Определен самый затратный для туристов регион РФ
Какие тайны скрываются в московском метро
Какие тайны скрываются в московском метро
Россияне принялись скупать билеты на Мальдивы
Россияне принялись скупать билеты на Мальдивы
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
04:28
Как российские поезда ездят по дорогам Европы
Новости путешествий
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
05:06
Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах
Заграница
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
10:13
Мистические обитатели точки Немо в Тихом океане
Новости путешествий
Необъяснимые тайны райских островов
11:10
Необъяснимые тайны райских островов
Новости путешествий
Российские туристы рванулись в Чегем
03:08
Российские туристы рванулись в Чегем
Отдых в России
Какие тайны скрываются в московском метро
03:46
Какие тайны скрываются в московском метро
Отдых в России
Россиян наконец выпустили в Египет и ОАЭ
03:59
Россиян наконец выпустили в Египет и ОАЭ
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение