Что нельзя вывозить из Турции 

Турция уже давно открыла свои границы для российских туристов. Поэтому «Рамблер» предлагает вспомнить, что запрещено вывозить из этой страны.

Антикварные изделия

К ним относятся все изделия, возраст которых составляет более полувека, в том числе национальные костюмы и старинные предметы быта.

Камни

Многие туристы любят с отдыха на море привозить камни. Однако в Турции этого делать категорически нельзя. Дело в том, что в стране с богатейшим историческим прошлым, любой подобранный с пляжа камень может оказаться ценным артефактом.

Ковры

Турция всегда славилась своими коврами. Однако вывозить можно лишь те, которым не более ста лет. Все остальные относятся к антиквариату.

Старинные монеты

К вывозу запрещены любые старинные монеты, независимо от металла и возраста.

Несмотря на все эти ограничения, есть исключения. Если любой из вышеперечисленных предметов приобретен в сувенирной лавке и у вас есть чек и справка из музея, что предмет не представляет исторической ценности, то забрать изделие будет разрешено.

Также есть перечень некоторых предметов, которые можно вывозить, но с ограничениями:

Лекарства

Речь идет о тех лекарственных препаратах, в составе которых есть запрещенные вещества. Вывезти их из страны можно только при наличии специального разрешения.

Ювелирные изделия

Важно, чтобы сумма этих изделий не превышала 15 тысяч долларов.

Алкоголь

Объем спиртного не должен превышать пяти литров, и быть расфасованным, максимум, по 12 бутылкам.

Сувениры

Сувениры можно вывезти, если их сумма не превышает одну тысячу долларов.

Чтобы не было проблем на таможне, советует следовать вышеперечисленным правилам.