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Что нужно знать, чтобы поехать в Грецию 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Что нужно сделать, чтобы улететь в Грецию
Фото: depositphotos
Первой страной Шенгенского соглашения, которая открыла границы для граждан России, стала Греция. "Рамблер" выяснил, что необходимо знать туристам, планирующим путешествие.
Россияне смогут въезжать в Грецию через пункты пропуска в аэропортах Афин, Салоников и Ираклиона. Другие аэропорты пока будут закрыты.
Чтобы посетить Грецию, необходимо обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, переведенного на английский язык и сделанного не ранее 72 часов до поездки. В заключении должен быть указан номер заграничного паспорта, заполненная электронная форма PLF (passenger locator form).
Все прибывающие туристы должны заполнить форму на сайте Правительства за день до поездки. Анкета необходима на случай, если в самолете будет выявлен случай заражения вирусом. Также форма с QR-кодом обязательна для пересечения границы.
Сейчас греки готовы пускать на отдых не более 500 туристов в неделю, это означает, что в "зеленый период" сможет попасть только тысяча счастливчиков.
Постановление греческого Правительства, которое регулирует все эти моменты действуют в течение 2 недель, с 7 до 21 сентября. После этого срока требования могут быть пересмотрены.
В целом, все требования выполнимы, только вот в Черногорию не улетел еще ни один рейс, несмотря на забронированные билеты. Ждать ли такого же от Греции?
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