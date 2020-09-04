Туристка пожаловалась на хамов в отеле Турции

Российская туристка вернулась из отпуска в Турции и пожаловалась на персонал в отеле, который постоянно скандалил. Эмоциями женщина поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».

Женщина рассказала, что отели, которые поздно открылись из-за коронавируса, пытаются выжать максимум из туристов, чтобы заработать. В результате это приводит к конфликтам между постояльцами и сотрудниками гостиниц. При этом девушка отдыхала в пятизвездочном отеле.

Женщина рассказала, что конфликт развернулся на входе в бесплатный хамам, в котором не жалуют посетителей, так как на территории гостиницы есть платный спа-салон.

«Если вы пытаетесь пройти бесплатно, то вас сначала минут 15 подержат в виртуальной очереди в надежде, что вы не будете ждать и уйдете, а потом пустят, но только в сауну! Хамам все равно будут держать на случай, если кто-то неожиданно придет на платные процедуры», — пояснила она, добавив, что неоднократно слышала громкие скандалы с другими посетителями.

Также россиянка впервые столкнулась с тем, что в ресторан отеля, где действует система «ультра все включено», не дают поесть тем, кто немного опоздал на обед.

«По расписанию обед заканчивается в 14:00. Так вот уже в 14:01 на входе в ресторан появляется человек, который напрочь запрещает зайти опоздавшим чего-нибудь перекусить».

Тем не менее, россиянка заключила, что считает отель хорошим, поскольку отдых в нем был бюджетным.