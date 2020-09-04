Россияне стали лидерами среди туристов в Турции

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В Анталье в августе россияне стали лидерами по числу туристов 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Ассоциация туристов сообщает, что в августе в турецком городе Анталья отдохнуло россиян больше, чем граждан Украины, Великобритании и Германии.
Администрация города сообщает, что за первые восемь месяцев текущего года Анталью посетили почти 1,56 миллиона иностранных туристов, в том числе почти 484 тысячи россиян.

"В августе Анталья приняла 798,5 тысячи зарубежных гостей, среди которых больше всего было отдыхающих из России (336,4 тысячи)", — уточнили в АТОР.

По оценке председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза, при активном потоке туристов в сентябре-октябре у Антальи есть шанс к концу года принять 3,5-4 миллиона иностранных отдыхающих.
Ранее "Рамблер" сообщал о проблемах, с которыми столкнулись россияне в Турции.
Заграница , Видео
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