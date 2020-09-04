С 7 августа туристам из России разрешили въезд в Черногорию. Прямые рейсы между странами пока еще не восстановлены. Однако некоторые авиакомпании продают на них билеты. Возмущенные россияне пожаловались на произошедшее в социальных сетях. "Рамблер" делится их историями.

Россиянка по имени Ирина, живущая в Санкт-Петербурге, рассказала, что купила билеты в Тиват на 17 августа после сообщений об открытии границы. Перед вылетом ее рейс, как и другие, отменили, однако деньги женщине не вернули. Вместо этого ей предложили ваучер на поездку в Тиват, который будет действителен в течение года.

"Удивляет на каком основании авиакомпаниям разрешено продавать билеты через русскоязычные сервисы, если перелеты не совершаются в принципе? Не вылетел ни один из заявленных рейсов. Складывается стойкое впечатление, что это новый вид воровства денег пассажиров".

Еще одна россиянка, живущая в Москве, тоже не смогла улететь прямым рейсом.

"Я столкнулась с тем, что купила билеты на прямой рейс в Черногорию, а по приезду в аэропорт его не обнаружила. Я купила билеты, когда появилась информация о том, что Черногория открыта для россиян. Она и вправду открыта, но рейсов прямых нет", — написала туристка.

Она решила добираться до Черногории с длительными пересадками в Стамбуле и Сербии.