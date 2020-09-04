Россиянам объяснили, как пробраться в закрытую Грецию

Авиасообщение с Грецией обещают восстановить, но прямых рейсов пока нет. TourDom.ru рассказали, как добраться до закрытой страны.
Наиболее подходящим для россиян маршрутом стал перелет с пересадкой в турецком Стамбуле. Правда, до 15 сентября этот путь закрыт из-за накалившихся политических отношений между странами.
Путешественники могут воспользоваться стыковочным рейсом через швейцарские Цюрих или Женеву. Также агрегаторы предлагают варианты перелета с пересадкой в Лондоне.
В случае скорого возобновления транспортного сообщения в список удобных стыковочных стран может добавиться Белоруссия.
При этом генеральный директор «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди считает, что спешить с покупкой билетов не стоит, так как ситуация пока шаткая. Лучше дождаться точных рекомендаций.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в сентябре в Крыму не останется мест для туристов.