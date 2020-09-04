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Россияне массово скупают билеты на Мальдивы 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Россияне массово скупают билеты на Мальдивы
Фото: depositphotos
Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Мальдивами, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Россияне поспешили купить билеты на ближайшие рейсы. Об этом RT рассказали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Уже к вечеру 3 сентября количество поисковых запросов на билеты в ОАЭ возросло в четыре раза, в Египет — в пять, на Мальдивы — в шесть раз по сравнению с их числом несколькими днями ранее.
В сервисе рассказали, что дешевле всего в сентябре обойдутся полеты в Каир: цены на авиабилеты в столицу Египта начинаются от 8,8 тысячи рублей. В Дубай в сентябре можно улететь минимум за 12,5 тысячи рублей. А вот отдых на Мальдивах влетит в копеечку — билет будет стоить минимум 28 тысяч рублей.
Ранее "Рамблер" сообщал о массовом отравлении контрафактным алкоголем в Турции.
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