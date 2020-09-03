«С ними стыдно»: турки рассказали о «Наташах» 

Россиянки, которые заводят курортные романы с турецкими мужчинами, признаются, что не могут устоять перед их методами соблазнения. Причем эти методы просты и стары как мир: восторженное внимание и море комплиментов.

Русские парни так не умеют или не хотят, жалуются женщины. А на возражения, что турецким клятвам и комплиментам грош цена, отвечают в духе «ну и пусть, все равно приятно».

А действительно, что сами турки пишут на своих форумах о русских подругах? Anews собрал ряд откровений.

«Встречаюсь с тремя одновременно»

Судя по большинству реплик, русских женщин традиционно считают красивыми и легкодоступными — просто праздник для турецких донжуанов! Некоторые не скрывают, что крутят любовь сразу с несколькими.

«Я высокий, и многие говорят, что красивый. Но мне уже 37, а я все никак не могу найти себе девушку в Турции. Зато встречаюсь с тремя русскими девушками одновременно. Не пойму, проблема во мне или в разнице турецкой и русской культуры?» — то ли жалуется, то ли хвастается один.

Другой, менеджер отеля в Мармарисе, рассказывает, как встречался с «очень эффектной» русской туристкой. Но в то же время ему нравилась другая гостья отеля (национальность не указана), так что он после свиданий высаживал россиянку из машины за квартал, чтобы та другая не увидела их вместе.

Даже на невзрачного смотрят, как на султана

Также россиянок считают неразборчивыми. С ними есть шансы даже у самых невзрачных мужчин, на которых другие и не посмотрят.

«Не в обиду будет сказано, но по моим личным наблюдениям, женщины из России не слишком избирательны в плане мужчин», — утверждает участник одного из форумов.

Другой предполагает: «Русские женщины, видимо, так страдают от недостатка любви дома, что когда проявляешь к ним чувства, они сразу на все готовы и смотрят на тебя, как на султана. Конечно, турецким мужчинам такое нравится!»

Судя по репликам, так думают многие: «Русские девушки сильно повышают самомнение турецких мужчин. Знаю, что меня, например, турчанки считают некрасивым и говорят подругам: встретишь и получше. С ними я все время не уверен в себе, не то что с русскими».

«Убедит любого, что он без нее жить не сможет»

Впрочем, есть и противоположное мнение: это мужчины в Турции неразборчивы, а россиянки — умные и расчетливые хищницы.

«Турецкие мужчины не сильно задумываются, если что-то зацепило взгляд, то они моментально западают», — высказался форумчанин о соотечественниках.

Второй рассказывает: «Однажды я спросил русскую подругу: "Почему вы так любите турецких мужчин, чуть ли не возводите их на пьедестал?" Она сделала круглые глаза, а потом рассмеялась мне в лицо: "Просто мы любим богатых и наивных"».

Третий, видимо, тоже научен горьким опытом: «Русские женщины строят из себя таких беззащитных, наивных, которых хочется взять под крыло. Они легко убедят любого дурачка, что он без нее жить не сможет».

«Как объяснить, что с ними стыдно?»

В откровениях турков бросаются в глаза двойные стандарты: вроде им и нравится раскрепощенность русских женщин, но тут же они их за это осуждают.

Один делится: «Ты клянешься ей, что никогда раньше такого не испытывал и ни разу не был с русской, и прыгаешь к ней в постель. Она не только не против, но и вообще готова к этому с самого начала, потому что тело — ее главный актив».

Другой рассуждает:

«Русские девушки обижаются, ревнуют и подозревают, если не выводить их в общество. Но как объяснить, что с ними стыдно? На курорте многое позволительно, а для традиционного общества они слишком развязны, к тому же любят нарочно вести себя так, чтобы вызвать ревность. И еще из-за разницы культур (или глупости) они могут прилюдно обвинять и унижать своего мужчину».

Уже не те «наташи»

Впрочем, многие турецкие мужчины не соглашаются с негативными оценками.

«Самые лучшие отношения, неважно, короткие или долгие, у меня были с русскими девушками, потому что у них нет всяких заскоков и установок, как у турчанок», — признается участник обсуждений.

Но в целом, судя по репликам, россиянок хвалят те, кто лично не крутит романы с туристками на курортах, а скорее наблюдает сложившиеся семьи, где муж турок, а жена русская, с общими детьми.

«Лет 15-20 назад в Турции бурно обсуждали "наташ" в уничижительном и стереотипном смысле, но те времена прошли, сегодня для турецких мужчин считается естественным жениться на россиянках», — пишет местный журналист.

А это мнение с форума: «Все турки с русскими женами, которых я знаю в Анталье, Сиде, Анкаре и т.д., в целом очень довольны. Разводы бывают, но очень редко».

С другой стороны, в одной турецкой газете, рассуждая о таких браках, предположили, что русские жены более покладистые, чем турчанки, в чем-то даже раболепные.