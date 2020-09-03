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«Вымогают деньги на каждом шагу»: россияне пожаловались на отдых в Абхазии 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Давай бабло и вали отсюда»
Фото: depositphotos.com
Многие россияне вместо поездки на отечественные курорты решили этим летом отдохнуть в Абхазии, которая с 1 августа разрешила въезд туристам. Однако популярный курорт вызвал негодование у путешественников. Россияне пожаловались на плохое отношение и вымогание денег. "Рамблер" делится их историями испорченного отпуска.
Один из туристов поехал в Абхазию на машине через три дня после открытия границы. Россиянин признался, что после такого отдыха больше никогда не поедет в республику.

"Сложилось впечатление, что работники местных правоохранительных органов и ДПС оголодали за время карантина и кидаются на каждую проезжающую машину чуть ли не с криком: "ДЕНЬГИ ДАВАЙ". Вымогают деньги на каждом шагу. Отношение местных как к врагам. От путешествия остались негативные впечатления. К этим дикарям больше не поедем никогда".

По словам отдыхающих, в Абхазии из туристов пытаются всячески выманить деньги, а поведение персонала в сфере услуг оставляет желать лучшего:

"Если вам нравится доилово на каждом посту, подставы на дороге, назойливое приглашения пожить, скверная местная кухня, ленивое обслуживание, то вам понравится. Я больше ни ногой".

"После сверкающего Сочи, люди, пересекая границу, попадают в средневековый Афганистан… Но особо радуют промоутеры этой бандитской клоаки, пишущие про "честь и уважение". К кому, простите, к бздыхам и терпилам? Именно так абхазы называют отдыхающих, и именно так и относятся — давай бабло и вали отсюда".

"Границу в Абхазии описывать не буду — после ее прохождения хочется убежать обратно и немедленно… Мы для них всего лишь средство обогащения".

Кроме того, многие написали, что их возмутило поведение гидов на экскурсиях: туристам навязывали дегустации и обеды в непонятных кафе. При этом россияне пишут, что так было в Абхазии и раньше:

"Абсолютно все впечатление портит хамство экскурсоводов! Из-за потребительского отношения нет ни малейшего желания возвращаться в эту страну. Прошло уже 2 года, а мои негативные эмоции свежи. Я понимаю, что все стоит дешево в Абхазии, но это не дает ни малейшего право хамить!".

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Заграница , ГИБДД
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