"Сложилось впечатление, что работники местных правоохранительных органов и ДПС оголодали за время карантина и кидаются на каждую проезжающую машину чуть ли не с криком: "ДЕНЬГИ ДАВАЙ". Вымогают деньги на каждом шагу. Отношение местных как к врагам. От путешествия остались негативные впечатления. К этим дикарям больше не поедем никогда".
"Если вам нравится доилово на каждом посту, подставы на дороге, назойливое приглашения пожить, скверная местная кухня, ленивое обслуживание, то вам понравится. Я больше ни ногой".
"После сверкающего Сочи, люди, пересекая границу, попадают в средневековый Афганистан… Но особо радуют промоутеры этой бандитской клоаки, пишущие про "честь и уважение". К кому, простите, к бздыхам и терпилам? Именно так абхазы называют отдыхающих, и именно так и относятся — давай бабло и вали отсюда".
"Границу в Абхазии описывать не буду — после ее прохождения хочется убежать обратно и немедленно… Мы для них всего лишь средство обогащения".
"Абсолютно все впечатление портит хамство экскурсоводов! Из-за потребительского отношения нет ни малейшего желания возвращаться в эту страну. Прошло уже 2 года, а мои негативные эмоции свежи. Я понимаю, что все стоит дешево в Абхазии, но это не дает ни малейшего право хамить!".