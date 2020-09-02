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Отправившиеся в пандемию в популярную у россиян страну туристы поделились опытом 

Lenta.ru 2 часа назад
Туристы поделились опытом отдыха в Египте в пандемию
Фото: Lenta.ru
Туристы, которые во время пандемии коронавируса прибыли на популярные среди россиян курорты Египта, поделились опытом и впечатлениями от поездки. Об этом в беседе с TourDom.ru рассказали специалисты туристических компаний Украины.
Так, по словам путешественников, с 1 сентября всем иностранцам, прибывающим в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Табу и Марса-Алам, предоставляется возможность сделать ПЦР-тест на наличие COVID-19 в аэропорту — и никаких серьезных «сложностей и задержек» пока нет.
Известно, что процедура проверки по прибытии происходит следующим образом: тех пассажиров, которые не прошли тестирование до вылета, доставляют на отдельном автобусе в специальный кабинет, далее поочередно вызывают для проведения исследования (его стоимость составляет 30 долларов), а затем возвращают на процедуру паспортного контроля и к месту выдачи багажа.
Впоследствии турист до получения результатов может свободно пользоваться всеми услугами объекта размещения. В случае, если тест окажется положительным, его поместят на лечение в отдельное помещение из резервного номерного фонда, а при необходимости — отправят на госпитализацию в больницу.
Отмечается, что прямого авиасообщения между Россией и Египтом пока нет — полеты были приостановлены в ноябре 2015 года после катастрофы в результате теракта на самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа». Наиболее оптимальный в настоящее время вариант добраться до курортов — с пересадкой в Стамбуле. Предполагается, что в скором времени восстановятся пассажирские авиаперевозки с Белоруссией, и тогда россияне смогут летать на отдых через Минск.
12 августа сообщалось, что Египет вошел в перечень стран, в которые на фоне пандемии коронавируса российские туристы могут улететь с пересадкой в Турции. В числе еще нескольких государств, заявивших о готовности принимать граждан России, оказались Черногория, Хорватия, Куба, Доминикана, ОАЭ, Мексика, Кения и Мальдивы.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).
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Заграница , Когалымавиа
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