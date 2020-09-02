«Едут бухать, вот и травятся»: опасно ли пить в Турции

Совсем недавно на турецком курорте случилось чрезвычайное происшествие. Группа туристов, путешествующих на яхте, отравились некачественным алкоголем. Судя по всему, сотрудники компании решили сэкономить и под видом виски подавали технический спирт.

Три женщины скончались, еще две находятся в критическом состоянии, остальные туристы постепенно идут на поправку. Всего пострадавших около 20 человек. "Рамблер" выяснил, насколько может быть опасен отдых со спиртными напитками.

К сожалению, отравление метиловым спиртом далеко не первое в истории Турции. В 2005 году в Стамбуле произошло массовое отравление алкоголем, которое закончилось смертью 16-ти человек. Пострадавшими стали сотрудники ресторана, которые дегустировали партию контрафактных напитков на предмет качества.

В Сетях туристы бурно обсуждают ситуацию. Россияне, живущие в Турции, постарались объяснить причину низкого качества алкоголя в стране:

"В Турции очень серьезная проблема с ректификацией и изготовлением качественного питьевого спирта для приготовления крепких спиртных напитков. Просто нет технологий. Импорт дорогой, вот и покупают подделки. При этом уповать на добросовестность барыги сложно, так как самолично протестировать весь поток он не сможет. Ровно такая же картина происходит и во многих других едальнях и отелях".

Нашлись и те, кто остался возмущен тем, что сильнее всех отравились молодые девушки. Это вызвало у пользователей Сети неприятные ассоциации:

"А чего вы хотели? Едут бухать, вот и травятся. Местное население почти не пьет, а неверным можно наливать чего угодно. Чем меньше неверных, тем лучше!"

"Когда наши люди осознают, что между отдыхом и алкоголем нет никакой связи, одно с другим никак не вяжется и существовать должно отдельно друг от друга?"

Мужчины, предпочитающие расслабиться, у бассейна решили всерьез пересмотреть свой подход к употреблению алкоголя на отдыхе.

"Ездил в отпуск, пил и не задумывался. Выпил и кирдык. Всё, что угодно могут налить при желании.

Другие дают советы по безопасному употреблению алкоголя в Турции:

"Когда выезжаете на отдых, покуйте алкоголь в багаж и разгоняйтесь в номере. И помните, что самое безвредное пойло — бутылочное и баночное пиво".

Отравление метиловым спиртом считается очень опасным: сначала человека начинает тошнить, он теряет самообладание, перестает реагировать на свет. Сильное отравление может закончиться слепотой или летальным исходом.