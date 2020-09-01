Почему итальянцы уходят в отпуск в августе

Мало кто знает, но именно август — традиционное время отпусков для всей Италии
. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Уже с первых чисел августа в Италии можно увидеть надписи chiuso per ferie («закрыто на праздники»). В этот месяц закрываются многие кондитерские, пабы, рестораны и даже некоторые продуктовые магазины и аптеки. Государственные учреждения работают, но сотрудников в августе там очень мало.
Все дело в том, что жители Аппенинского полуострова с античных времен отмечали окончание жатвы, и в те времена праздник носил название Консуалии, в честь бога плодородия Консу. И во время правления Августа Октавиана народные гуляния перенесли на август, потому что этот месяц был назван в честь почитаемого императора.
15 августа итальянцы празднуют Феррагосто, а именно Успение Пресвятой Богородицы. Этот день — официально выходной в стране. Однако период празднования растягивается на куда более длительный период.
В августе итальянцы массово выезжают на море, в горы, к озерам, улетают за границу. Местные курорты также в этот период заполнены итальянцами. Поэтому для тех, кто планирует свой отпуск провести в Италии, лучше не делать этого в августе.