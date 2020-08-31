За что россияне критикуют отдых в Турции 

Супруга телеведущего и шоумена Александра Реввы Анжелика поделилась своими неприятными впечатлениями от отдыха в Турции. Ее не устроило соотношение цена—качество в турецких отелях во время пандемии.

«Если вы дерете, то соответствуйте», — заключила Анжелика. Впрочем, турецкий отдых разочаровал в этом году многих. Общественная служба новостей собрала отзывы российских туристов, открывших новую эру путешествий после всемирного локдауна.

Тем не менее, вновь открывшейся для туристов Турцией недовольны не только звездные путешественники, но и обычные россияне. Общественная служба новостей попыталась разобраться, что же не нравится российским отдыхающим в некогда самой популярной для туризма стране.

Полет нормальный

С 10 августа Россия возобновила сообщение с тремя турецкими курортами: Анталией, Бодрумом и Даламаном. По данным турецких властей, только в первые две недели августа в страну въехали порядка 280 тысяч туристов из России.

Первые обязательные элементы новой эры путешествий встречают неугомонных туристов еще в аэропорту: маски и измерения температуры вполне ожидаемы. В самолете всех пассажиров просят заполнить анкету и указать, перенесли ли они коронавирус, сдавали ли тест, где намерены остановиться, контакт на случай чрезвычайных ситуаций.

В памятке туриста от российского посольства в Турции говорится, что перед паспортным контролем всем измеряют температуру, и, в случае ее повышения, отправляют на экспресс-тест. Больше всего туристов напугало, что обладателя положительного теста, а заодно и всех его соседей по самолету в радиусе двух рядов, отправят на двухнедельный карантин. Туроператоры и вовсе утверждают, что тест по прилете сдают вообще все пассажиры. Тем не менее, на месте никто из туристов обычно не замечает особого внимания к их самочувствию.

Тем не менее, пассажиры отмечают, что изменения коснулись правил провоза багажа. «Ручную кладь брать в салон самолета запретили, разрешили только дамскую сумочку и ноутбук. Хотя раньше ручная кладь могла быть до пяти килограммов», — высказалась одна из туристок.

В остальном полет проходит в стандартном режиме. Правда, не кормят.

С видом на море

Перед заселением в отель туристы вновь проходят через заполнение анкет, измерение температуры и дезинфекцию чемоданов. По словам постояльцев, турецкие отельеры в ожидании туристов дезинфицируют вообще все: садиться можно только туда, где есть специальная табличка, уведомляющая, что всё чисто и безопасно.

В бары и рестораны при отеле пускают ограниченное количество людей, между столами соблюдается дистанция. В спортзал, спа и сауну можно попасть только по записи.

При этом многие туристы жалуются на нехватку персонала в отелях. Многие владельцы отелей сократили персонал вдвое во время пандемии, рассчитывая справиться малыми силами — все равно отели можно заполнить только наполовину. Тем не менее сейчас они вынуждены нанимать дополнительный персонал с почасовой оплатой.

Слова турагента приводит «МК»:

Моих туристов 3 часа не заселяли, а потом дали неубранный номер. Возмущенные клиенты прислали мне видео. Потом всё разрешилось, им поменяли номер и предложили бесплатную экскурсию.

Другим туристам не хватило лежаков на пляже. И еще больше нехватило человека, которому можно было бы об этом сообщить. Еще одна группа туристов отмечает, что сотрудники отеля, ответственные за мероприятия на открытом воздухе, постоянно сбегали. И тут же находят им оправдание: «Их, конечно, можно понять! В такую жару в экранах на все лицо!»

Шведский стол

Самое болезненное для российского туриста новшество коснулось шведского стола: отныне еду раскладывают повара, а не сами туристы. В результате в ресторанах стали образовываться очереди на раздачу. Некоторые отпускники признаются, что в таких условиях им неловко придирчиво выбирать, что положить на тарелку, как они поступали ранее. В то же время другие считают, что соотечественники по-прежнему слишком разборчивы и виновны в создании очередей:

«Очень раздражают те, кто, наплевав, что сзади толпятся голодные люди с детьми, начинают просить по маленькому кусочку от каждого блюда! — признается одна из туристок. — Раз уж такая ситуация, надо подстраиваться, а не задерживать всех своими капризами».

Вопросы еды на этом не закончились. В топ-3 основных жалоб входит и сомнительное качество мясных продуктов и алкоголя в отелях с системой «все включено».

«Мне сразу не понравилось, что большинство мясных блюд залито густым острым соусом, забивающим естественный вкус мяса», — пожаловалась гостья турецкого отеля. Уже позднее она решила для себя, что специи перекрывали несвежесть мяса.

С «включенным» спиртным тоже возникли неприятные истории — в один из отелей Анталии по сигналу гостей прибыли проверяющие и изъяли более тонны поддельного алкоголя. Отель отделался штрафом и продолжил работу.