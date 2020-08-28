«Русские женщины все слабы на передок»

Нет такой россиянки, которая на отдыхе в Турции не заметила бы повышенного внимания со стороны тамошних мужчин. Одни курортницы ограничиваются флиртом на расстоянии, а другие бросаются в омут с головой и даже не скрывают, за чем именно снова и снова возвращаются в Турцию.

На форумах об этой стране можно найти целые рубрики, где женщины делятся рассказами о местных «горячих парнях». Нередко их сравнивают с русскими мужчинами — по большей части, не в пользу последних. Anews собрал цитаты.

«Наши мужики такие же на курортах? Брехня!»

Прежде всего, россиянок в Турции просто сшибает само внимание, которое им вдруг начинают оказывать со всех сторон.

«Интерес, конечно, был огромный, прямо сказать, я не ожидала такого. Для меня, простой русской девушки, это было как будто на другую планету попала, — делится восторгом одна форумчанка. — Кстати, тут пишут, что, мол, наши мужики такие же на курортах — брехня! Я отдыхала и на Кавказе, и в Крыму, да и в Турции НАШИХ видела — прямо сказать, не орлы, а хуже всего, что даже не пытаются».

Также, по сравнению с привычными реалиями, девушкам бросается в глаза ухоженность турков.

«Да простят меня российские мужчины, но турки — в тысячу раз симпатичнее их. И в миллиарды раз ухоженней. Даже бомжи, торгующие ворованными телефонами, и те с прическами!» — восклицает одна туристка.

И продолжает: «Вот только не начинайте вашу извечную ворожбу про "чернильниц" и прочее — я своего мужа люблю и никогда ему не изменяла и не изменю. Но, как любят говорить сами мужчины, "если я на диете, это не значит, что я не могу посмотреть меню". У женщин в нашей стране равноправие, так что я позволила себе посмотреть».

«Почувствуйте разницу!»

Русские женщины в Турции не знают куда деваться от комплиментов. А главное, поражаются тому, что впервые в жизни слышат, чтобы мужчина говорил о ней, а не о себе.

«Одна моя подруга объясняла свою приверженность курортным турецким романам следующим образом: в России знакомишься с мужчиной, и пошло-поехало. Он рассказывает о своих проблемах на работе, о дураке-начальнике, о том, что его не понимают, а в школе учительница математики терпеть его не могла и т.д. и т.п. А в Турции ВСЕ мужчины говорят ТОЛЬКО о тебе», — пишет участница обсуждений.

Другая вспоминает собственный опыт:

«Сидим мы в баре, а местный бармен-турок соблазняет нашу подружку: "Ты такая замечательная! У тебя такие глаза! Я бы хотел на тебе жениться" (прикиньте!?). К ней подходит русский мальчик и приглашает на танец. Они возвращаются, и я слышу обрывки разговора: "Ну, ты понимаешь, я такой крутой, у меня крутая работа, да я за смешные 500$ работать не пойду…" и всё в таком же духе. Мы с подругой, повернувшись друг к другу, хором произносим: "Почувствуйте разницу!"».

«Дебри предрассудков»

Кстати, российские мужчины на тех же форумах презрительно реагируют на признания соотечественниц о том, как им приятно утопать в комплиментах. Чуть ли не каждый пишет, что считает комплименты «пошлятиной». А еще они расценивают их как собственное унижение: «Я не говорю комплименты, потому что не хочу никому угождать».

Таким иронично отвечают: «Боже! только сейчас поняла, что вопрос "какого размера у тебя грудь?", который я услышала от русского ухажера, был призван заменить "пошлости" о "корралловых губках" и т.д. Однако, я весьма отстала от жизни!»

Девушка пишет, что в России у каждой наверняка есть такой пример из жизни: «Вспомнился знакомый, стеснявшийся покупать своей девушке цветы: "Вдруг кого по дороге встречу — будут спрашивать, по какому поводу. А что я им скажу? Не говорить же, что просто так…"»

Женщины призывают: «Говорите комплименты, обязательно говорите, а то до вашего трепетного и любящего сердца через дебри предрассудков невозможно достучаться».

«Обломись, бабка!»

Одна девушка поделилась, что на турецком курорте у нее случился роман не с турком, а с русским:

«Знаете, что он мне после всего сказал? Думаете, что-то про любовь? Ага! Обломись, бабка! Он мне так с претензией: "Ну ты ведь на меня не обидишься, если завтра я пройду и не поздороваюсь, я ведь здесь с женой". У меня просто шок! Наивная чукотская девочка! А вы говорите, бабы б….вом в Турции занимаются. Да ни одна баба на такое не способна, чтобы муж рядом, а она даже не по туркам (все-таки экзотика, можно понять), а по своим шлялась!»

Другую постигло разочарование еще на стадии завязки курортного знакомства с соотечественниками:

«Не буду утверждать однозначно, что все турки положительны, но в отношении амурных дел с русскими мужчинами постоянно получаются какие-то отрицательные эмоции. У нас на юге постоянно подсаживаются разные товарищи, покупают, не спрашивая тебя, бутылку Балтики №9, и считают, что после этого роскошного угощения ты им должна».

«Крышу сносит полностью»

Некоторые дамы рассуждают, что, дескать, сама атмосфера в Турции располагает к тому, чтобы без оглядки ринуться в пучину страстей:

«В Турции сам воздух насыщен феромонами и запахом секса, отказать никому невозможно, будь то молодой шофер, или аниматор, или старый гид. Такая там атмосфера, крышу сносит полностью. Приехав на родину в Россию, я была поражена, мне показалось, что я приехала в какую-то патриархальную, пуританскую страну, так всё здесь было по-другому».

Откровенность зашкаливает: «Девчонки могли переспать с шофером в автобусе, пока туристы ходили на экскурсию, в номерах, пока делали уборку, в комнатах персонала, в туалетах, короче, везде. Я не замужем, поэтому ни о чем не жалею, на всю жизнь наспалась».

Те, кому не настолько «снесло крышу», находят более объективные причины, почему турки легко очаровывают наших женщин: «Турки ничем не лучше и не хуже русских мужчин. Разница в том, что турки знают, как казаться, а не быть. Обстановочка эмоциональная больше с ними радует».

Восторженных россиянок пытаются отрезвить: «На самом деле, для турков это всего лишь игра. Сегодня боготворят, завтра как к шалаве отнесутся… у них это легко».

Но те отвечают: «Пусть для них это игра, но мне, например, приятнее эта игра, чем ловить поручень третьей рукой в переполненной маршрутке, где сидят только мужчины, или пытаться увернуться от раскачанной двери метро после пассажира мужского пола».

«Это пик мастерства среди турков»

Что касается русских кавалеров, то, судя по жалобам, девушкам нередко попадаются дерзкие альфонсы. Одна курортница рассказала, как с подругами познакомилась с парнями, которые в первый вечер строили из себя мачо-богачей, а уже при следующей встрече им не хватило денег расплатиться, и они попросили в долг.

«А когда уже уезжать, сказали, что отдавать не собираются, и что мы им еще должны за самый первый проведенный с ними вечер! Вот так вот… Не могу себе представить то же самое в отношении турецкого мужчины», — гневно заключила форумчанка.

Но, как оказалось, и в турках многие россиянки в конце концов разочаровываются. Они предупреждают друг друга, что у тамошних мужчин, особенно работающих в сфере туризма, соблазнение русских женщин — это чуть ли не спорт. Они потом хвастаются перед друзьями и коллегами своими подвигами на любовном фронте, а иногда даже устраивают тотализатор.

«Это пик мастерства среди турков — раскрутить неприступную, преданную, ни разу не изменявшую женщину. Даже ставки делают, сможет раскрутить и переспать или нет. Есть и другой тотализатор, чтоб туристка снова вернулась в этот отель к своему турку. Ради этого турки пойдут на любые ухищрения», — делится познаниями участница дискуссии.

Впрочем, другие жестко гнобят соотечественниц. Кто-то утверждает, что россиянки и сами готовы платить за ночи удовольствий:

«Женщины, как я видела неоднократно, давали деньги гидам и аниматорам за то, чтобы он спал с ней 7 ночей, пока она в отпуске. Он виноват что ли? Вы этих женщин видели? 56-60 лет, старая, кожа вся висит, обрюзглая, плохо пахнущая женщина, ее у нас даже бы алкаши трогать не стали, так почему бы не взять с такой за моральный ущерб…»

Другие винят россиянок в общей аморальности:

«Русские женщины сами виноваты, все слабы на передок, особенно те, кто приезжал без мужей, они за этим и едут в Турцию. Я во время работы там насмотрелась на этих женщин. Как ненормальные, ноги раздвигают перед любым турком».

«Я в Турции с 2013 года работаю, то есть полгода дома, полгода там. И могу сказать, что дело не в турках, а в бабах наших… Противно смотреть на эти недельные романы».