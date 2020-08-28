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Россиянам объяснили, как избежать проблем после Турции 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Российские туристы постепенно начинают возвращаться из отпуска в Турции. Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте список рекомендаций, которые помогут избежать проблем при пересечении границы.
Турецкие службы таможенного и пограничного контроля стали чаще задерживать туристов, у которых в багаже можно найти вещи, которые имеют культурно-историческую, археологическую, а также этнографическую ценность. АТОР порекомендовал россиянам воздержаться от приобретения винтажных вещей без лицензии.

«Следует учитывать, что законодательно значительная часть выставленных на реализацию в Турции предметов старины и этнографии может свободно продаваться внутри страны, но не подлежать вывозу за рубеж», — пояснили в консульстве.

Туристам также порекомендовали сохранять все товарные чеки и ни в коем случае не забирать ничего на память во время экскурсий. Если вы все-таки планируете приобрести какие-то артефакты или произведения искусства, изучите правила их вывоза из страны.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтороссиянам приходится отменять отпуск из-за тестов на COVID.
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Заграница , Видео , Ассоциация туроператоров России
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